Yamaha veut convaincre ses pilotes et une équipe satellite

Après deux années de dégringolade, Yamaha n'a pas l'intention de descendre plus bas. Sortant d'une saison 2023 privée de toute victoire, le constructeur japonais a bien conscience des attentes qui l'entourent, attentes auxquelles il va falloir apporter des éléments de réponse dès les jours à venir, alors que les essais de pré-saison doivent dévoiler les évolutions concoctées à l'usine et offrir une première confrontation directe avec les autres marques.

Si ces retrouvailles avec la piste sont marquées d'une croix dans le calendrier depuis déjà plusieurs mois, c'est que Fabio Quartararo en a fait une échéance décisive pour lui. Arrivant en fin de contrat, le Champion du monde 2021 n'a pas l'intention de laisser passer sa chance de s'engager sur une moto compétitive pour 2025 et au-delà, et il sait que le calendrier sera serré. Il a donc clairement annoncé devoir être séduit dès maintenant, au risque d'aller regarder ailleurs.

Álex Rins sera sans doute moins enclin à quitter le navire en quelques semaines, mais lui aussi est sous contrat pour 2024 seulement et son profil reste attractif sur le marché. Après avoir longtemps accompagné Suzuki, il n'a passé que quelques mois dans le clan Honda mais a eu la particularité de gagner au guidon de la RC213V, un fait suffisamment rare depuis quatre ans pour en faire un profil très intéressant.

"Je pense que ce qui va se passer en piste va être très excitant cette année, mais que ce qui va se passer en dehors de la piste sera tout aussi intense", admet Lin Jarvis, directeur exécutif de Yamaha Motor Racing, bien conscient de l'enjeu à l'aube de cette saison. "Les contrats de nos deux pilotes arriveront à échéance à la fin de la saison, mais cela vaut pour énormément de pilotes. Je crois qu'il y a probablement 20 des 24 pilotes qui arrivent à échéance."

"Pour conserver nos pilotes, il est donc très important que nous montrions ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons rebondir et être plus compétitifs, mais plus que cela, que nous montrions aussi quels sont les attentes et les espoirs pour l'avenir. Cela va impacter la confiance de nos pilotes mais cela va aussi impacter le choix d'une équipe satellite", souligne le patron.

Car l'enjeu d'un retour de Yamaha au premier plan va en effet au-delà de la constitution du futur line-up : depuis le départ de RNF vers Aprilia, le constructeur japonais est le seul à ne compter que deux motos en piste, une infériorité qui limite de façon notable la collecte de données et, par extension, le développement.

"Nous voulons retrouver une équipe satellite en 2025, mais pour le faire nous devons être compétitifs. C'est donc une saison super importante et je dirais que la première moitié de la saison est vraiment décisive à de nombreux égards."

Lire aussi : MotoGP Quartararo perçoit un potentiel encore inutilisé après le shakedown

Lin Jarvis aura-t-il le même duo de pilotes en 2025 ? Photo de: Yamaha MotoGP

"Toutes les saisons sont très importantes, mais après deux saisons difficiles, c'est vraiment le moment pour nous de revenir où nous avions l'habitude d'évoluer", abonde Massimo Meregalli, directeur de l'équipe. "C'est une année importante, tous les contrats des pilotes arrivent à échéance à la fin de la saison. Il est important aussi d'avoir une équipe satellite, c'est fondamental, et à l'heure actuelle nous avons besoin de montrer à tout le monde que la voie que nous avons empruntée est la bonne. Nous avons besoin de montrer les performances de notre moto."

Si la volonté de Yamaha de retrouver sa compétitivité est manifeste, elle pourrait ne pas suffire. Les possibilités offertes par les contrats des équipes indépendantes sont en effet extrêmement réduites. À l'heure actuelle, les seuls teams ne disposant pas d'accord au-delà de 2024 sont VR46 et LCR, or l'équipe italienne a d'ores et déjà annoncé son intention de faire valoir une option contractuelle pour rester liée à Ducati. Quant à l'équipe de Lucio Cecchinello, elle n'a jamais fait mentir sa fidélité à Honda depuis 18 ans.