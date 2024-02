Yamaha présente sa M1 2024 à l'aube d'une saison décisive

Après trois équipes satellites et l'équipe d'usine Ducati, c'était au tour ce lundi de Yamaha d'organiser sa présentation officielle en vue de la saison MotoGP 2024. Le constructeur japonais avait donné rendez-vous au circuit de Sepang, à la veille de la première séance d'essais collectifs de la pré-saison, pour lever le voile sur sa moto. Ou plutôt, comme il est de coutume, pour en dévoiler la livrée puisque la constitution finale du package est encore en cours.

Les trois jours d'essais qui arrivent vont donner au constructeur la possibilité d'avancer sur le dossier, après un Shakedown auquel les pilotes de la marque ont déjà pu participer grâce au plus haut niveau de concessions dont peut profiter Yamaha en ce début d'année. Mais la préparation en piste sera terminée dans à peine plus de deux semaines, avec le test qui se tiendra à Losail les 19 et 20 mars, et il sera déjà temps de se tourner vers le premier Grand Prix, deux semaines plus tard. Le temps est donc compté...

En attendant de connaître les choix techniques faits par Yamaha pour ce championnat qui approche, on a donc pu découvrir la livrée de la YZR-M1. Un look sans grande surprise, puisque les couleurs restent celles que porte la moto depuis 2019, marquées une dominante bleue et noire et des flancs griffés de gris foncé, avec la sponsorisation de Monster Energy et le maintien de l'ensemble des partenaires habituels. Quartararo semble séduit : "Pour moi, le plus important c'est sa vitesse, mais la livrée de la Yamaha est toujours super belle !"

Plus que son look, ce sont en effet les performances de la Yamaha qui vont monopoliser l'attention dans les jours à venir. Car la marque sort de deux années d'un recul très inquiétant. Après le titre remporté par Fabio Quartararo en 2021, les succès n'ont duré qu'une demi-saison de plus, avant la prise de pouvoir écrasante de Ducati. Passé le GP d'Allemagne 2022, plus aucune victoire n'est venue enrichir le palmarès de Yamaha et même les podiums se sont considérablement raréfiés. En 2023, seuls trois trophées ont été remportés et parmi eux, aucun succès, du jamais vu depuis 20 ans.

Alors que Quartararo avait réussi à résister à Bagnaia jusqu'au dernier Grand Prix de 2022, la saison dernière a vu le Français se classer seulement dixième du championnat et Yamaha ne rivaliser qu'avec Honda pour la dernière place au classement des constructeurs. Les deux marques traversent des difficultés comparables, ce qui a entraîné la mise en place d'un système de concessions différent cette année, lequel va leur permettre de bénéficier d'une plus grande liberté dans leur développement et de réaliser plus de tests avec leurs titulaires, ce qui s'est vu dès le Shakedown, la semaine dernière.

Ce qui va compter, c'est ce qui ressortira de ce travail. L'an dernier, les premiers développements n'ont pas suscité l'enthousiasme de Fabio Quartararo lorsqu'il les a testés à Misano, en septembre, puis à Valence, en novembre. En attente d'un gain notable de puissance, le Français n'a pas caché qu'il serait ouvert à un changement d'équipe si les progrès escomptés n'arrivaient pas lors des essais de pré-saison, et ce alors qu'une très grande majorité de pilotes n'a pas de contrat au-delà de 2024. Yamaha joue donc très gros avec la nouvelle version de sa M1, et à ce stade, c'est le mot "productif" qui s'impose dans les discours après le travail mené cet hiver. De gros espoirs, donc, qui ne demandent qu'à être confirmés en piste.

"Le début de chaque année s'accompagne toujours de grandes attentes. C'est assez typique que l'on commence à Sepang, et c'est le premier moment où tout le monde est réuni. On en arrive au moment de vérité après ce qu'on a fait pendant l'hiver", explique Lin Jarvis, directeur exécutif de Yamaha Motor Racing. "Chaque année est différente, mais chaque année est excitante et je suis très curieux de voir comment nous nous sentirons dans quatre jours."

Pour aborder cette saison, le Français est accompagné par Álex Rins. Brièvement passé par l'équipe satellite Honda l'an dernier après avoir longuement représenté Suzuki, l'Espagnol a vu sa saison gâchée par une importante blessure à la jambe, alors qu'il avait préalablement mené sa moto à la victoire à Austin, seul succès d'une marque japonaise durant la saison 2023.

L'arrivée de Rins, en lieu et place de Franco Morbidelli, s'accompagne d'autres changements importants chez Yamaha dont l'équipe technique s'est enrichie de nouvelles recrues au fil des mois. L'ancien motoriste de Formule 1 Luca Marmorini aide notamment au développement de la M1, et l'on a vu arriver plus récemment encore Marco Nicotra et Max Bartolini, deux transfuges de Ducati, l'un aérodynamicien et l'autre directeur technique piste pour cette équipe Yamaha qui tente de se renforcer.

Le chef de projet japonais a également changé, avec la promotion de Kazuhiro Masuda, et c'est surtout "une nouvelle façon de travailler" que Yamaha entend suivre désormais, une transition entamée depuis le milieu de l'année dernière et qui doit porter ses fruits rapidement pour s'accompagner d'un gain de performance.

