Tech3 lève le voile sur ses KTM pour la saison 2024

Le ballet des présentations MotoGP se poursuit en vue du nouveau championnat qui débutera dans moins d'un mois et demi. Ce lundi matin, c'était au tour de Tech3, équipe semi-officielle du groupe KTM et qui, depuis l'an dernier, porte le nom de GASGAS, une des marques de Pierer Mobility.

Sous la direction d'Hervé Poncharal et la gestion quotidienne de Nicolas Goyon en tant que team manager, l'équipe de Bormes-les-Mimosas entame sa sixième année de collaboration avec le groupe autrichien. Une sixième saison qui doit être celle du rebond, après trois campagnes consécutives bouclées au dernier rang du championnat des équipes et sans podium.

Il faudra pour cela compter sur un peu plus de chance qu'en 2023, lorsque le leader de l'équipe, Pol Espargaró, s'est grièvement blessé lors des essais du premier Grand Prix. Et les regards se tournent aussi vers le nouveau venu, Pedro Acosta, dans l'espoir de voir arriver une nouvelle dynamique en mesure de porter Tech3 plus haut dans les classements.

L'Espagnol, qui n'a pas 20 ans, a jusqu'ici brûlé les étapes en ne courant que trois ans en Grand Prix et en remportant déjà deux titres. Rapide et avec la tête bien faite, il sera l'un des hommes les plus suivis de la grille, et ce dès la reprise des essais, lui qui sera autorisé à rouler lors du Shakedown de Sepang, du 1er au 3 février, même si le management de l'équipe appelle à la patience à son égard.

À ses côtés, Augusto Fernández, 26 ans, va devoir se faire remarquer. Salué pour sa première saison, avec notamment une très belle quatrième position au GP de France, il a sauvé son guidon lorsque KTM s'est trouvé en manque de place et a choisi d'écarter Pol Espargaró pour en faire un pilote essayeur de luxe. Il est toutefois resté assez discret et sait qu'il va désormais devoir capitaliser sur l'expérience engrangée, se fixant pour objectif personnel d'atteindre le top 10 du championnat.

Anciens coéquipiers dans la catégorie Moto2, Acosta et Fernández se retrouvent désormais, avec la volonté de connaître la même émulation qu'à l'époque. La curiosité veut que les deux pilotes aient pour habitude de rouler avec le même numéro de course, mais Acosta passe au #31 pour cette saison de rookie dans la catégorie reine.

Avec ce binôme, Tech3 affiche une identité jeune assumée, renforcée par le dynamisme de sa livrée. Car la KTM RC16 2024 ne dévoile pas encore ses secrets et la présentation de l'équipe française ce lundi était focalisée sur son look. Celui-ci reste dans la veine des couleurs de l'an dernier, avec une large présence de GASGAS, mais on note le retour de Red Bull, très visible sur les flancs et la face avant de la moto. Hervé Poncharal y voit "l'une des choses très excitantes qui s'est produite cet hiver" et se dit "extrêmement heureux" de retrouver la marque sur la moto. Elle rejoint aussi le nom officiel de l'équipe.

Avec le nouveau modèle de la RC16, c'est l'ensemble du clan KTM qui espère progresser cette saison, alors que la victoire en Grand Prix s'est refusée à ses pilotes l'an dernier. Le duo de l'équipe officielle s'est, certes, fait remarquer aux avant-postes et Brad Binder a réussi à gagner en course sprint, mais il a manqué cette petite dose de réussite face aux Ducati. KTM estime être la marque qui a "le plus progressé" mais d'autres avancées sont nécessaires, notamment en matière d'équilibre de la moto et de vitesse pure sur le tour qualifs.

