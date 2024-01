Trackhouse dévoile les couleurs de ses Aprilia avant ses débuts

Trackhouse fait son arrivée en MotoGP cette année pour prendre la succession de RNF dans l'engagement des Aprilia satellites. L'équipe américaine, déjà impliquée en NASCAR, a dévoilé les couleurs de ses RS-GP pour la saison 2024, qui seront toujours confiées à Miguel Oliveira et Raúl Fernández.

Les couleurs choisies sont une évolution de la première livrée dévoilée en fin d'année dernière lorsque l'équipe a obtenu son ticket sur la grille, avec une identité américaine fièrement assumée.

Les liens entre Aprilia et Trackhouse seront plus forts que ceux qui pouvaient exister avec RNF. L'équipe étant officiellement installée à Nashville, dans le Tennessee, sa base opérationnelle sera directement située Noale, où le constructeur italien a son usine. Cependant, on ignore encore quelle spécification de moto la nouvelle structure utilisera, alors que RNF devait se contenter de machines vieilles d'un an.

Rappelons que l'annonce de l'arrivée de Trackhouse en MotoGP s'est faite dans un contexte détonant, fin 2023. Au lendemain de la fin de la saison, le championnat a annoncé l'exclusion de l'équipe RNF, qui avait pris la suite du team SRT arrivé en 2019, évoquant des "infractions répétées et des violations à l'accord de participation affectant l'image publique du MotoGP", une mise en cause à laquelle l'actionnaire de la structure n'a pas répondu.

La semaine suivante, son remplacement par Trackhouse a été annoncé, la formation américaine reprenant l'essentiel du personnel de RNF, qui était sous contrat avec Aprilia. Parmi eux figurent naturellement les pilotes, tous deux arrivés dans l'équipe satellite de la marque en 2023, pour ce qui marquait la première saison où quatre RS-GP étaient alignées. Oliveira et Fernández ont vécu une année difficile mais les perspectives semblent meilleures pour 2024 grâce aux liens renforcés entre la marque et leur nouvelle équipe.

Le constructeur semble avoir également la volonté de s'appuyer sur la nationalité américaine de son partenaire pour faire sa promotion aux États-Unis. Fondée par l'ancien pilote de NASCAR Justin Marks, l'équipe est détenue par Trackhouse Entertainment Group, un nom qui incarne sa volonté de laisser une place importante au marketing. Elle s'est par ailleurs associée au rappeur Pitbull, qui occupe un rôle de "partenaire stratégique".

La présentation de Trackhouse aura une seconde partie, ce samedi, durant laquelle pilotes et management prendront la parole et en diront plus sur leur perception de l'année à venir. L'équipe Aprilia officielle sera quant à elle l'une des dernières à présenter officiellement sa moto pour la saison 2024, après les premiers tests à Sepang et juste avant le début de la séance prévue à Losail. Les présentations vont se poursuivre dans les prochains jours, à commencer par celle de Tech3 lundi, pour sa deuxième saison sous les couleurs de GasGas.

