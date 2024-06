Quartararo malmené au Mugello : "Je n'avais plus de force"

Pour la deuxième fois de la saison seulement, Fabio Quartararo conclut un week-end de Grand Prix sans inscrire le moindre point. Malgré la petite éclaircie entrevue vendredi avec la Yamaha, le Français a souffert, et pas seulement sportivement.

Après avoir passé la majeure partie du Grand Prix d'Italie à la porte des points, il a finalement glissé à un lointain 18e rang dans les dernières boucles, incapable de suivre le rythme de son coéquipier Álex Rins, entré dans le top 15. Cette dégringolade irrémédiable au classement est la conséquence d'une souffrance physique au niveau des bras, que le Champion du monde 2021 a révélée après l'arrivée.

"Clairement, on s'attendait à avoir beaucoup plus de grip", souffle-t-il au micro de Canal+. "On sait que la moto est très physique, malheureusement je ne pensais pas autant et voilà, à partir de la mi-course, je n'avais plus de force et ça commençait à être dangereux. Dans les cinq derniers tours, je n'arrivais plus à freiner. Quand on arrive à 350 km/h ce n'est pas la meilleure des choses. Il faut que l'on arrive à faire une moto qui est plus facile à piloter car sans grip, c'est très compliqué de faire les changements de direction. Il va falloir essayer de trouver une solution vite, surtout sur ce plan là."



Écartant a priori un nouveau syndrome des loges, même si de nouveaux examens permettront peut-être d'y voir plus clair, Fabio Quartararo insiste sur le fait que la manière de tenir sa machine dans les changements d'angle est selon lui à l'origine de ces ennuis physiques. "Je me suis fait opérer deux fois, j'ai refait des contrôles", précise-t-il après avoir connu d'autres mésaventures similaires depuis le début de l'année. "Ça a l'air bon. Je ne sais pas quelle est la prochaine chose à faire pour ne pus avoir mal. C'est vraiment une chose qui m'a gêné, peut-être pas à mi-course, mais une grande partie de la course. Il va falloir essayer de voir ce qu'on va faire."

Une nouvelle fois, Fabio Quartararo et son équipe ont parfaitement conscience des problèmes qu'ils doivent solutionner, ce qui fera l'objet d'un gros travail dans les jours à venir, notamment dès lundi pour le test mené dans la foulée sur le Mugello.

"Je pense qu'une de nos difficultés, c'est de tourner, et le grip", rappelle-t-il. "Dès que l'on améliorera ça, la moto redeviendra plus facile à piloter. On sait très bien que le dimanche, le grip descend un petit peu, et sans grip on n'arrive pas à faire de changements de direction. Ce sont les deux choses que l'on doit améliorer."

Interrogé sur ce qu'il souhaite retenir du week-end toscan, il conclut : "On ne va pas trop regarder la course, parce que c'était un peu une catastrophe, mais réussir à faire un tour rapide, c'était important. C'est un circuit qui est très physique. On a des tests demain, des tests la semaine prochaine à Valence, il va falloir rester concentrés, essayer de trouver cette solution pour tourner et avoir plus de grip."