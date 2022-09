Bastianini souhaite gagner, même face à Bagnaia

Charger le lecteur audio

Enea Bastianini a décroché la première ligne au Grand Prix d'Aragón pour la troisième fois consécutive. Après avoir fait preuve d'irrégularité lors de ses séances d'essais tout au long de la saison, l'Italien semble avoir passé un cap en se montrant dans le coup dès le vendredi, mais ne s'en explique pas vraiment la raison.

"Après la pause estivale, je suis revenu plus fort en qualifications. La réalité c'est que je ne sais pas pourquoi [rires] mais c'est mieux pour moi. Je pense que mon feeling avec la moto est fantastique depuis Silverstone. On a été rapides à toutes les courses et c'est le plus important pour moi. Ce week-end aussi, on a très bien travaillé pour l'instant", a-t-il déclaré auprès du site officiel après les qualifications de samedi.

Passé à deux dixièmes de la pole position, il a toutefois battu le record de la piste, tout comme Pecco Bagnaia et Jack Miller devant lui. Une performance plus que satisfaisante pour l'Italien, qui a atteint l'objectif qu'il s'était fixé de se positionner sur la première ligne.

Considéré par Bagnaia comme son principal adversaire pour la victoire, Bastianini n'a pas caché son souhait de prendre sa revanche sur son futur coéquipier après leur duel au GP de Saint-Marin, où il n'était pas parvenu à s'imposer après une tentative de dépassement dans le dernier tour. "J'aimerais bien, c'est sûr, mais je verrai pendant la course", a-t-il expliqué. "Je veux gagner, je suis là pour gagner et pour me battre."

Le pilote Gresini ne compte donc pas suivre de stratégie d'équipe vis à vis de son collègue Ducati, et d'autant plus qu'il estime que la victoire sera très disputée. "Je ne sous-estimerais pas les autres pilotes. Fabio [Quartararo] a sûrement un bon rythme, Aleix [Espargaró] se démarque, la Suzuki aussi, alors ça ne m'étonnerait pas si on n'était pas seuls, Pecco et moi, dans le dernier tour."

Malgré le rythme affiché par l'ensemble de ces pilotes, une interrogation demeure concernant la dégradation des pneumatiques, qui se révèle être toujours importante sur ce circuit et qui pourrait créer des surprises. La gestion des gommes sera donc primordiale, mais Bastianini est connu pour sa compétitivité en fin de course, ce qui pourrait lui bénéficier sur le papier. "Détendu", il s'estime préparé pour les 23 tours qui l'attendent avec, il l'espère, sa quatrième victoire de la saison au bout.

Avec Léna Buffa