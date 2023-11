Bautista révèle qu'il était limité par une blessure pour sa wild-card MotoGP

La communication des championnats MotoGP et WorldSBK n'avait pas lésiné sur les superlatifs pour annoncer la wild-card d'Álvaro Bautista au Grand Prix de Malaisie. L'Espagnol faisait son retour au guidon d'une MotoGP pour la première fois depuis son départ de la discipline, il y a cinq ans, devenu entre-temps deux fois Champion du monde dans les dérivées de la série, et c'était un événement. D'aucuns se sont même pris à imaginer qu'il pourrait faire "une Troy Bayliss", en souvenir de cette course que l'Australien avait atomisée lors d'un one-shot à Valence, fin 2006, avant de repartir vers le Superbike le torse bombé.

Bautista est plutôt reparti la tête basse, après avoir passé tout le week-end en fond de classement sur la Ducati. Qualifié avant-dernier devant Iker Lecuona (qui remplaçait Álex Rins chez Honda), il a également terminé avant-dernier des deux courses, devançant à chaque fois un pilote Honda qui était tombé, avec un retard final de 36 secondes au sprint et 53 lors de la course longue. Seulement, l'Espagnol a révélé après l'arrivée qu'il avait été limité de bout en bout par une blessure de l'épaule.

"Je n'ai rien voulu dire à propos de la blessure. Nous, les pilotes, on a la tête dure et on essaye toujours de se battre contre tout", a expliqué Álvaro Bautista, soulignant que sa blessure datait de la semaine précédente. "Lors du test de Jerez, j'ai eu une chute un peu mauvaise et j'ai tapé fort au niveau du cou. Depuis, je n'avais pas eu de symptôme ni de douleur, mais vendredi, quand je suis monté sur la moto, j'ai commencé à ressentir une forte douleur dans le bras [gauche]. Ça n'est pas allé en s'améliorant, j'ai fait des traitements tout le week-end et ça ne s'est pas du tout amélioré."

"Je suis déçu parce que je n'ai pas du tout pu profiter du week-end. En fait, si on regarde la télémétrie par rapport aux autres pilotes, je suis à leur niveau dans les virages à droite, mais je perds six ou sept dixièmes au freinage dans les virages à gauche, [car] je n'ai pas de force dans le bras."

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Álvaro Bautista disputait son premier Grand Prix en cinq ans, avec Ducati.

"Ça a donc été un mauvais week-end, non pas à cause du résultat, mais parce que je n'ai pas pu en profiter un seul instant, ni piloter comme je l'aurais voulu. Je n'ai rien voulu rien dire, mais la réalité, c'est que j'en ai bavé", a admis Bautista, révélant qu'il n'en avait parlé à son équipe que samedi pour répondre à leurs interrogations : "Ils étaient très surpris de voir que je me débrouillais bien dans les virages à droite et si mal dans les virages à gauche."

"Je suis très frustré par rapport à moi, au-delà même du résultat. Cette blessure m'a affecté pendant 90% du week-end. De tout le week-end, je n'ai jamais bien pu piloter", a poursuivi le pilote espagnol. "En plus, je ne sais pas vraiment ce que j'ai. Je n'ai pas de douleur, jusqu'au moment où je fais un effort avec le bras sur le guidon et c'est alors comme si je reculais à cause de la douleur. Il faut que je passe des examens. À Jerez, j'avais ressenti une douleur au cou, mais si je ne force pas, je n'ai pas l'impression d'avoir quoi que ce soit."