Bezzecchi s'adapte à sa moto mais bute sur le time attack

Marco Bezzecchi avait quitté la Malaisie en se disant mal à l'aise sur sa nouvelle moto, à savoir le modèle 2023 de la Ducati, titré avec Pecco Bagnaia à l'automne. Les deux derniers jours d'essais de pré-saison ont cependant permis au troisième homme du championnat 2023 de réaliser d'importants progrès en vue de l'entrée prochaine en compétition.

Dès lundi soir, le pilote VR46 avait le sourire, et pour cause, il venait de comprendre comment bien exploiter sa GP23. "Je suis content, parce que j'ai enfin vraiment pris du plaisir dans le fait de piloter la moto. J'ai eu des sensations positives, et j'ai pu un peu mieux adapter mon pilotage, d'autant qu'on a trouvé quelque chose sur la moto qui m'aide vraiment à mieux piloter. Je ne peux pas me plaindre !" se félicitait-il.

Ce qui l'avait particulièrement gêné en Malaisie, c'étaient ses difficultés à stopper sa machine, afin d'être efficace en entrée de virage et, par effet domino, d'y emmener la bonne vitesse. Grâce à "un énorme pas en avant au niveau électronique", la situation s'est débloquée à Losail. "L'année dernière, déjà, j'avais du mal ici à m'arrêter avec mon ancienne moto", pointait Bezzecchi, soulignant s'être "senti mieux par rapport aux sensations de l'année dernière sur cette piste".

Il restait alors un second chantier auquel s'attaquer : celui de réussir un tour qualifs. "En Malaisie, quand j'ai essayé d'en faire un, je suis tombé, alors je veux attendre la dernière minute [de ces essais] avant de me dire satisfait", soulignait le pilote italien avant de se lancer dans l'ultime journée de préparation. Et il voyait juste, car mardi soir, le time attack restait un problème non résolu.

Si à l'issue des essais, Bezzecchi s'est félicité de son rythme de course, amélioré grâce à ces sensations qu'il a réussi à trouver, il n'apparaissait qu'au dixième rang du classement, avec toujours trop de difficultés à son goût dans le tour lancé.

"Le bilan est positif", a-t-il indiqué à Sky, en Italie. "Je suis content de ces deux jours, parce que par rapport à la Malaisie, on a obtenu d'assez gros progrès. Je ne suis pas super satisfait par mon time attack, car je vois que je n'arrive toujours pas à exploiter au maximum le potentiel de la moto. Par contre, en termes de rythme, je ne suis pas très loin, même si Bagnaia, Bastianini et Martín ont été très rapides. Derrière eux, je pense qu'on est tous un peu plus proches, alors je suis assez satisfait."

Marco Bezzecchi se sent de mieux en mieux avec la Ducati GP23. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Les différences qui existent entre la GP22 qu'il pilotait l'année dernière et la GP23 sont pour beaucoup dans l'écart final de 0"726 qu'affiche Bezzecchi, cependant les progrès de la GP24 dont bénéficie, entre autres, Pecco Bagnaia pèsent également très lourd. Or, compte tenu de l'importance d'une bonne position sur la grille lors des deux courses disputées pendant les week-ends de Grand Prix, le pilote VR46 sait qu'améliorer son efficacité dans le tour qualifs est une priorité à résoudre.

"Il faut absolument qu'on fasse quelque chose parce que le time attack compte énormément. Il faut apprendre à connaître un peu mieux la moto, or ça ne vient qu'avec le temps. Mais il faut aussi qu'on arrive à la faire tourner un peu mieux", a-t-il expliqué.

"La moto a plus de grip que celle de l'année dernière et pourtant, j'ai tendance à avoir du mal à la faire tourner, en particulier dans le tour rapide. Ça se ressent parce que je n'arrive pas à exploiter le pneu neuf. Mais on va sûrement trouver quelque chose de positif pour le week-end de course", a conclu Marco Bezzecchi, qui disputera les premières qualifications de la saison le 9 mars, sur la même piste.

Avec Matteo Nugnes