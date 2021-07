Bezzecchi courtisé par VR46 et Petronas : "Un choix difficile"

Après avoir ouvert ses portes à Valentino Rossi pour cette saison, Razlan Razali ne s'en cache pas, il veut que le team Petronas Yamaha SRT retrouve son ADN et aligne de jeunes pilotes. S'il est très probable qu'il lui faille organiser le remplacement du pilote au numéro 46, il est également vraisemblable que le patron malaisien se sépare de Franco Morbidelli, favori naturel pour rejoindre l'équipe officielle Yamaha à la place de Maverick Viñales. Mais qu'il ait besoin d'une ou de deux nouvelles recrues, Razlan Razali n'a pas à s'inquiéter tant les candidats sont nombreux.

Parmi les noms qu'il cite lui-même se trouvent plusieurs animateurs du championnat Moto2, qu'il s'agisse de pilotes actuellement alignés par Petronas SRT ou de certains de leurs concurrents. Le nom de Marco Bezzecchi, notamment, circule depuis quelques jours. Actuellement aligné par VR46 dans la catégorie intermédiaire et jusqu'ici pressenti comme candidat à une promotion en MotoGP au sein de l'équipe italienne, Bezzecchi n'a pas caché que cette autre voie existe bel et bien lorsqu'il a été directement interrogé sur cette question par GPOne.

"Avant toute chose, je suis super content. Quand on est en Moto2, on est proche d'un passage [en MotoGP], mais on sait aussi à quel point il est difficile d'y arriver. Avoir deux offres, c'est vraiment une super chose", a ainsi déclaré Bezzecchi, actuellement troisième du Moto2. "Bien entendu, il s'agira d'un choix difficile à faire, parce qu'il faut se sentir prêt. Ça n'est que quand on y est qu'on sait vraiment si on est prêt, mais il faut en tout cas le sentir avant de prendre la décision. Heureusement, j'ai encore un peu de temps pour y réfléchir. Je me suis déjà fait une idée en parlant avec Uccio [Salucci] et Carlo [Casabianca]. Je vous dirai bientôt ce que j'ai décidé."

Déjà pressenti l'année dernière pour rejoindre la catégorie reine avec Aprilia, Marco Bezzecchi ne regrette pas le choix qu'il a fait à l'époque, ayant décidé de rester un an de plus en Moto2 et d'attendre le bon moment pour faire le grand saut. "Je ne me sentais pas prêt et je voulais continuer à grandir. J'en ai été désolé pour Massimo [Rivola], parce qu'il a vraiment été super", souligne-t-il, toujours dans les colonnes de GPOne. "Il s'intéressait à moi et il m'avait fait une proposition avec tout ce que je pouvais désirer. J'en ai été désolé parce que j'étais dans une période où je ne me sentais pas de le faire, mais pour l'avenir on ne sait jamais."

Aujourd'hui, Bezzecchi semble donc plus serein en envisageant à nouveau ce passage en MotoGP. S'il craignait l'an dernier que l'occasion d'intégrer la catégorie reine ne se présente qu'une fois dans sa jeune carrière, la tournure prise par les événements lui prouve le contraire. Son sort pourrait toutefois dépendre de l'avenir de son patron, Valentino Rossi, qui fait lui-même partie des noms cités pour épauler Luca Marini chez VR46 en 2022 après une remarque venue d'Arabie saoudite et qui n'est pas franchement passée inaperçue.

Alors que la pause estivale, propice à la réflexion, touche à sa fin, Uccio Salucci, bras droit de Rossi et membre de la direction de VR46, n'exclut pas que l'appel du pied du Prince puisse aboutir. "Nous, on espère que le second pilote sera Vale, mais il doit se sentir de le faire", a-t-il déclaré à Sky Italia. "Sinon, il est très probable que ce soit Bezzecchi, mais il y a aussi d'autres intérêts et beaucoup de situations ouvertes. Elles sont faciles, elles se mettront en place toutes seules. Les 15 prochains jours seront décisifs."