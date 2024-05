Bezzecchi : "Le Mans, une de mes plus belles victoires"

Il y a un an, Marco Bezzecchi remportait le GP de France, alors 1000e Grand Prix du championnat. Il a gardé de cette victoire, la première qu'il obtenait sur piste sèche en MotoGP, le souvenir d'une grande course pour lui, à ses yeux l'une des plus belles de sa carrière.

Qualifié septième, il avait dû remonter vers la tête de course en passant ses adversaires un à un. Une sanction pour un dépassement loupé sur Marc Márquez lui avait même valu de rendre une place, qu'il n'avait cependant pas mis longtemps à récupérer par la suite. Finalement passé aux commandes dans le 11e des 27 tours, il avait ensuite filé vers la victoire en affichant un rythme supérieur, ce qui lui avait permis de passer l'arrivée avec quatre secondes d'avance.

"Le Mans est un circuit sur lequel j'ai toujours été très compétitif, dans toutes les catégories. La piste me plaît, l'année dernière j'ai gagné, ça a été une des plus belles courses de toute ma carrière. On va continuer à travailler sur la lancée de ce qu'on a fait ces derniers week-ends, et amusons-nous !"

Bezzecchi arrive dans la Sarthe fort d'une course réussie à Jerez, où il a semblé passer un cap après un début de championnat compliqué sur la Ducati GP23, décrochant un premier podium alors qu'il n'avait pas encore pu entrer dans le top 5 cette saison. Pourra-t-il de nouveau jouer la victoire ce week-end ?

"Je ne sais pas, c'est sûr que je vais essayer", a -t-il promis ce jeudi, souhaitant néanmoins ménager les attentes : "Pour le moment, l'objectif est un peu différent. Je veux confirmer la position devant. Si devant, c'est gagner, évidemment j'essaierai jusqu'au bout, mais je veux garder des attentes très faibles, parce que je serai plus heureux si je suis bon !"

"La progression est là", a-t-il insisté. "On travaille dur depuis le début de l'année et à Jerez, on a enfin vu des résultats. Je ne serai pas heureux tant que je n'aurai pas confirmé ma position. Il n'y a encore rien à fêter. Il faut évidemment apprécier la journée de Jerez mais depuis le lundi, il n'y a rien eu à fêter. Je veux me battre à nouveau pour les premières positions."

Marco Bezzecchi reste sur une troisième place à Jerez Photo de: Dorna

Bezzecchi assure être resté serein au cours de son début de saison difficile, mais s'adapter aux besoin de sa nouvelle moto : "J'ai dû changer quelque chose dans le pilotage et c'est très difficile quand on doit modifier son style, c'est bien pire que changer quelque chose sur la moto. Je savais que j'avais besoin d'un peu plus de temps mais ça n'a pas affecté ma confiance. Il fallait que je sois confiance, sinon je serais resté chez moi."

Soulignant être "très motivé après la belle course de Jerez", qui "a fait du bien à toute l'équipe", le pilote du team VR46 espère maintenant poursuivre sur cette lancée, notamment grâce aux conseils reçus de la part de Valentino Rossi pour améliorer ses freinages, sur lesquels il butait jusqu'à présent.

"C'est surtout quand il n'y a pas les gaz, au freinage, l'entrée de courbe, le turning sans les gaz. C'est encore un domaine sur lequel je travaille beaucoup", a-t-il précisé, espérant avoir définitivement corrigé ses problèmes au lendemain du GP d'Espagne : "Le test de Jerez a été important parce que les conditions de piste étaient tellement bonnes que le grip était incroyable, et j'ai commencé à avoir les sensations des problèmes que j'ai toujours. On a pu travailler sur ça. Pour moi c'était un test très positif, je suis satisfait. J'espère qu'ici, on pourra tout assembler et faire un bon week-end."

Le circuit Bugatti sera idéal pour mesurer le travail effectué, puisqu'il met l'accent sur ces freinages, dans lesquels Bezzecchi excelle quand il est en confiance : "C'est une piste que j'apprécie parce qu'il y a beaucoup de gros freinages. J'aime vraiment freiner. C'est un élément dans lequel je reprend pas mal de confiance sur la moto. La piste semble facile sur les images, mais elle est très difficile, très compliquée. Le premier virage, les virages rapides, mais aussi la dernière partie de la piste, le secteur 4, sont très durs. Dans l'ensemble, c'est une piste que j'aime, on peut faire des dépassements, on peut prendre du plaisir."

"L'an dernier, j'étais très bon dans la première partie de la piste, surtout au premier virage, mais aussi le virage 7, le gauche où Marc est tombé. J'étais bon donc j'espère confirmer mon niveau dans ces virages, mais aussi sur tous les virages de la piste !"