Bezzecchi doit encore "mieux comprendre" la Ducati 2023

En choisissant de rester chez VR46 alors que Ducati avait la volonté de le promouvoir dans l'équipe Pramac, Marco Bezzecchi a renoncé à une Desmosedici de dernière génération et devra se contenter du modèle 2023 cette année.

Cette moto a permis à Pecco Bagnaia et Jorge Martín de jouer le titre l'an passé et ses performances ne font aucun doute, mais l'Italien doit encore en appréhender certaines de ses spécificités puisqu'il n'a pour le moment passé qu'une seule journée à son guidon, au test de Valence à la fin du mois de novembre.

"Je n'ai piloté la nouvelle moto qu'un jour et elle est assez différente de celle que j'avais la saison dernière", a constaté Bezzecchi. "Mais c'est bien sûr une moto très compétitive. La GP23 a gagné le championnat, c'est clairement une moto fantastique. J'ai juste besoin de passer plus de temps à son guidon pour essayer de mieux comprendre comment la piloter et comment exploiter son potentiel au maximum."

Bezzecchi a noté des différences par rapport à la version 2022 de la moto, mais rien d'insurmontable : "Ça n'est rien de fou par rapport à ma moto de l'année dernière, mais quand on s'habitue à piloter une moto d'une certaine façon, il est difficile de changer. Le changement est très limité, en tout cas. À Valence, j'ai identifié des choses positives, mais aussi des points sur lesquels je dois progresser, surtout dans mon pilotage car la moto requiert des mouvements particuliers de ma part."

Marco Bezzecchi

"J'ai hâte d'aller en Malaisie, car c'est une piste un peu différente, qui me plaît beaucoup, et normalement j'apprécie beaucoup d'y piloter. Je veux donc voir comment je m'y sens avec la nouvelle moto et essayer de repartir de là avec des sensations positives et l'envie de remonter sur la moto."

"L'entrée de courbe est une partie du pilotage que je n'ai pas encore assimilée de la meilleure des façons", a-t-il reconnu. "Je comprends ce que je dois faire mais je n'ai pas encore réussi à le faire aussi naturellement qu'avec mon ancienne moto. Mais la moto a un gros potentiel, on l'a vu avec les résultats des pilotes d'usine et ça, pour moi, ça a été la plus grande différence."

En une seule journée d'essais, le pilote VR46 n'a pas pu prendre ses marques avec toutes les évolutions de la moto, qu'il juge plus importantes qu'entre les deux premières qu'il a pilotées depuis son arrivée dans la catégorie reine.

"En 2022, je pilotais la GP21 ; c'était ma première année en MotoGP. Ensuite, l'année dernière, je suis passé à la GP22 et il y avait une différence avec la GP21, mais rien de fou. Puis, au test de Valence, je suis passé à la GP23 et la différence était un peu plus grande. C'est pour ça que j'ai encore besoin de comprendre un peu mieux la nouvelle moto."

Marco Bezzecchi

Les différences devraient être encore plus notables sur la version 2024 de la moto, Gigi Dall'Igna, le directeur exécutif de Ducati Corse, ayant promis des changements sur le moteur, le châssis et surtout l'aérodynamique. Bezzecchi n'a pour le moment "aucune idée" de la possibilité de recevoir certaines évolutions sur sa propre moto en début d'année, un élément qui pourrait jouer un rôle important puisqu'en 2023, Bagnaia et Martín ont disposé d'un système plus avancé dans les phases de départ à partir de l'été.

Bezzecchi, dont les départs n'étaient pas le point fort la saison passée, ne disposera de ces pièces qu'à partir de cette année. Il espère en profiter mais estime devoir aussi progresser dans sa façon de gérer cette phase cruciale des courses : "Évidemment, le device est un peu différent de celui que j'avais l'année dernière, alors c'est quelque chose qui va sûrement me donner un avantage. Mais, vous savez, la moto ne démarre pas toute seule."

"Il faut que je progresse, que je travaille sur l'embrayage, que j'essaye de m'améliorer sur les départs parce que même si ça a été un de mes points faibles l'année dernière, on y travaille depuis que je suis arrivé en MotoGP. Je m'améliore petit à petit et je suis certain que je vais apprendre à prendre des départs plus rapides. Avec ce package, j'espère en tout cas que ce sera un petit peu mieux."

Avec Léna Buffa