Moteur, aéro, châssis : Ducati prépare de gros changements

Fort des succès cumulés d'année en année, le groupe Ducati sait le défi chaque saison plus difficile : confirmer sa domination sur le championnat n'est jamais un acquis, tant la concurrence s'évertue à rattraper son retard, et ce d'autant plus cette année qu'un nouveau système de concessions doit faciliter ce rapprochement. Mais avec la GP24, Gigi Dall'Igna espère néanmoins avoir encore amélioré sa copie, lui qui a conçu celle qui a indéniablement été la meilleure moto de la grille depuis plusieurs saisons.

Lors du test qui a lancé l'intersaison, à Valence au mois de novembre, on sentait l'atmosphère légère chez les Rouges, et pas uniquement grâce au titre de Pecco Bagnaia célébré deux jours plus tôt. Le champion italien affichait d'ailleurs un large sourire après sa journée en piste, ce qui n'avait échappé à personne.

Interrogé sur cet optimisme qui transparaissait à l'issue de ce test, Gigi Dall'Igna en a dévoilé ce matin la raison principale. "Le test de Valence est toujours un peu particulier. Après un championnat aussi intense que celui de l'année dernière, il est toujours difficile de faire des essais, alors normalement nous nous concentrons plutôt sur les choses qui concernent le long terme, et c'est fondamentalement le moteur", a expliqué le directeur général de Ducati Corse.

"Il fait partie des éléments qui seront ensuite scellés pour toute la saison, gelés comme on dit dans le jargon, alors il est important de faire les bons choix. Il est important que la maniabilité du moteur soit bonne, il faut que la puissance soit la bonne et il faut aussi qu'il ait la fiabilité nécessaire pour que nous fassions tout le championnat avec les moteurs dont nous disposerons. Le commentaire de Pecco portait donc principalement sur le moteur."

Photo de: Ducati Corse C'est le nouveau moteur qui a donné le sourire à Pecco Bagnaia lors du test de Valence.

"Nous avons beaucoup progressé en termes de puissance", a rappelé l'ingénieur italien au sujet du chemin qui a ramené Ducati vers le titre. "Ces dernières années, nous avons eu un peu plus de mal à améliorer la performance du moteur ; cette année, je crois que nous avons fait un nouveau petit step, un step important, de ce point de vue-là. Pecco l'a senti et dans le même temps, la maniabilité du moteur était restée celle du moteur précédent, ce qui n'était pas une évidence, alors effectivement, à la fin du test, il était vraiment content."

Gigi Dall'Igna avait déjà indiqué que les différences entre la nouvelle moto et l'ancienne seraient "un peu plus grandes" que lors des précédents changements de modèles. Il a révélé ce matin que des nouveautés aérodynamiques étaient à attendre, soumises au jugement des pilotes lors des essais qui auront lieu en février, à Sepang puis Losail.

"Nous sommes contents de ce que nous avons fait. Nous apporterons un carénage qui sera visiblement très différent de celui que nous avons utilisé ces dernières années. Là aussi, sur le papier, tout est beau et tout est facile, mais le jugement du pilote arrivera à Sepang et nous verrons si les idées, qui sont belles sur le papier, le seront aussi en piste", a souligné l'ingénieur.

Évoquant pour le site officiel du MotoGP l'ensemble des avancées recherchées, Gigi Dall'Igna a listé les trois grands domaines concernés en en disant un tout petit peu plus : "C'est difficile de parler d'évolutions juste avant la saison. En tout cas, nous nous sommes concentrés sur tous les domaines. Nous aurons un moteur qui aura quelques chevaux de plus que la saison dernière. L'aérodynamique de la moto va pas mal changer. Vous ne pouvez pas la voir pour le moment parce que nous présenterons le nouveau carénage lors du prochain test, à Sepang. C'est sûr que ce sera assez différent de ce que l'on a vu par le passé. Sur le châssis, nous avons aussi eu des avancées."

"Je suis assez curieux de voir ce que les autres ont fait pendant l'hiver et j'espère que notre moto aura un bon niveau", a-t-il ajouté, ne cachant pas son stress face au verdict que livrera la confrontation avec les autres constructeurs. "Le début de la saison est toujours le moment le plus compliqué, le plus difficile parce qu'il faut que les pièces arrivent pour assembler toutes les motos, et nous avons beaucoup de motos en piste donc c'est encore plus compliqué pour nous que pour les autres."

"Après, on sait ce qu'on a fait, quels développements on a réussi à apporter à la moto, mais on ne sait jamais ce que les autres ont réussi à faire, alors c'est toujours un moment de grande tension. Nous vivons le premier test avec une tension vraiment incroyable. Quand on commence à entendre les motos s'allumer le premier jour des tests, l'adrénaline est vraiment forte."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud