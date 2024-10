Pas de fracture pour Bezzecchi selon les premiers examens

L'image a glacé le sang en course sprint à Phillip Island. Alors qu'il venait d'être doublé par Maverick Viñales, Marco Bezzecchi a visiblement été aspiré par l'Aprilia et a violemment percuté son rival dans la ligne droite principale. Les deux pilotes ont été envoyés au sol à très haute vitesse. Si Viñales a immédiatement pu se relever et a manifesté sa colère, Bezzecchi a suscité plus d'inquiétude.

Le pilote italien s'est retourné plusieurs fois dans les graviers et il est dans un premier temps resté immobilisé. Les images ont ensuite été bien plus rassurantes : on l'a vu conscient mais évacué sur une civière, avant qu'il ne puisse regagner le paddock sur un scooter. Les premiers examens pratiqués dans l'enceinte du circuit n'ont pas révélé de fracture.

"Après un examen au centre médical du circuit, Marco Bezzecchi se rend à Melbourne pour des examens complémentaires", a simplement précisé l'équipe VR46 à ce stade. "Aucune fracture n'a été diagnostiquée."

VIDÉO - Le résumé de la course sprint du GP d'Australie

Maverick Viñales s'est également rendu au centre médical pour être examiné. Son cas ne suscite pas d'inquiétude particulière. Aprilia précise que le rapport médical fait état de "contusions multiples, sans fracture", mais il a ensuite passé une échographie du coude gauche qui a révélé un "léger gonflement", pour lequel il recevra un traitement anti-inflammatoire.

Les commissaires de course ont quant à eux annoncé avoir ouvert une enquête sur l'incident, dont les conclusions ne devraient tomber que dimanche puisque ce n'est qu'à ce moment qu'ils entendront Bezzecchi.

Acosta également indemne

Le sprint du GP d'Australie a également été marqué par un gros highside pour Pedro Acosta, retombé sur une épaule. Il semblait touché mais selon son équipe Tech3, il n'est pas blessé, même s'il devra passer un nouvel examen dimanche matin.

"Rien de cassé selon l'examen médical, malgré une certaine douleur à l'épaule", a indiqué l'équipe française. "Il devra passer un nouvel examen demain matin avant la course."