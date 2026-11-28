Résumé de qualifications

MotoGP GP de Valence

Bezzecchi décroche une pole autoritaire devant Márquez à Valence

Marc Márquez, qui prendra sa retraite à l'issue de ce week-end, devra se contenter de la première ligne pour sa dernière course en MotoGP.

Richard Asher

Publié: 28 nov. 2026, 11:01

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi s'est placé en position idéale pour s'emparer de la deuxième place du championnat du monde en décrochant la pole position du Grand Prix de Valence, samedi.

Le pilote Aprilia a devancé de près d'une demi-seconde le champion du monde Marc Márquez, qui disputera dimanche sa dernière course en MotoGP.

Jorge Martín, coéquipier de Bezzecchi et qui ne compte que deux points d'avance sur l'Italien au classement, s'est qualifié en cinquième position.

Avec trois Aprilia dans le top 5, le constructeur de Noale est également en bonne position pour décrocher le titre mondial des constructeurs dimanche. Il possède neuf points d'avance sur Ducati dans cette lutte.

Courir à la fin du mois de novembre comporte des difficultés prévisibles, qui se sont rapidement manifestées dès le début de la Q1, avec une température ambiante de seulement 14°C. La piste n'avait pas encore eu le temps de se réchauffer et sa température n'était que de 8°C.

Les pilotes engagés en Q1 ont connu quelques moments délicats, mais ont réussi à éviter les chutes. Enea Bastianini (Tech3 KTM) et Joan Mir (Honda) ont signé les deux meilleurs chronos et décroché leur place en Q2.

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Pendant le court intervalle entre le début de la Q1 et celui de la Q2, la lumière si particulière de Valence a commencé à faire son effet et la température de la piste est montée à 13 °C.

Marc Márquez a donné le ton en signant un premier tour en 1'28"606, améliorant ainsi le record qu'il avait lui-même établi vendredi après-midi. Il a ensuite rejoint en piste celui qui est pressenti pour lui succéder au sein de l'équipe Ducati officielle, Fermín Aldeguer, et a choisi de ne pas tenter un deuxième tour avec son premier train de pneus.

Bezzecchi a ensuite abaissé la référence en bouclant son premier relais en 1'28"478.

Raúl Fernández a pris la piste assez tôt pour son deuxième et dernier relais. Il s'est alors hissé en tête de la feuille des temps grâce à un tour en 1'28"433 du circuit Ricardo Tormo.

Marc Márquez est ensuite ressorti et a réalisé un tour durant lequel il a visiblement repoussé les limites. Au terme d'un passage spectaculaire, il a porté la référence à 1'28"307, à trois minutes de la fin de la séance. Il a choisi de ne pas tenter un nouveau chrono, laissant ses adversaires essayer de lui répondre, alors que des drapeaux jaunes ont perturbé les dernières minutes.

Et Bezzecchi a effectivement répondu, avec un tour remarquable en 1'27"844 qui lui a permis de décrocher la pole avec près d'une demi-seconde d'avance. Une performance similaire à celle qu'il avait réalisée au Portugal le week-end dernier. Il s'agit également de sa troisième pole position consécutive en MotoGP.

Marc Márquez (Ducati)

Photo de: Jaime Reina / AFP via Getty images

On ne sait pas clairement pourquoi le chrono de Bezzecchi a été validé, alors qu'il est passé devant l'Aprilia Trackhouse accidentée d'Ai Ogura à mi-parcours, dans une zone où les drapeaux jaunes étaient agités.

La chute de Pol Espargaró (Tech3) au virage 1, à une minute du terme de la séance, a également compliqué la tâche des pilotes souhaitant améliorer leur chrono dans les derniers instants. Raúl Fernández a ainsi conservé sa place en première ligne, derrière Bezzecchi et Márquez.

Álex Márquez (Gresini), Martín et Fabio Di Giannantonio (VR46) composeront la deuxième ligne.

Bastianini a réalisé une belle performance en décrochant la septième place, devant Espargaró et Aldeguer.

Pour ses adieux à KTM, Pedro Acosta a connu des qualifications inhabituellement décevantes. L'Espagnol n'a pu faire mieux que la 10e place, devant Ogura et Mir.

Brad Binder (KTM) prendra le départ de sa dernière course en MotoGP depuis la 13e position. Il partagera la cinquième ligne avec Iker Lecuona, remplaçant au sein de l'équipe Ducati officielle, et Johann Zarco (LCR Honda).

Fabio Quartararo s'élancera depuis une décevante 16e place pour sa dernière apparition avec Yamaha. Franco Morbidelli, lui aussi sur le départ du MotoGP, sera à ses côtés, tandis que Diogo Moreira complétera la sixième ligne pour LCR.

Jack Miller prendra le départ de son ultime course en MotoGP depuis la 20e place, tandis qu'Álex Rins, vainqueur de cette épreuve il y a seulement quatre ans avec Suzuki, s'élancera en dernière position pour sa dernière apparition.

Q2

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max 1

M. Bezzecchi Aprilia Racing Team

72 Aprilia 8

1'27.844

164.131 333 2

M. Márquez Ducati Team

93 Ducati 7

+0.463

1'28.307

0.463 163.271 335 3

R. Fernández Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 9

+0.589

1'28.433

0.126 163.038 333 4

Á. Márquez Gresini Racing

73 Ducati 9

+0.736

1'28.580

0.147 162.768 337 5

J. Martín Aprilia Racing Team

89 Aprilia 8

+0.795

1'28.639

0.059 162.659 337 6

F. Di Giannantonio Team VR46

49 Ducati 9

+0.851

1'28.695

0.056 162.557 333 7

E. Bastianini Tech 3

23 KTM 7

+0.936

1'28.780

0.085 162.401 338 8

P. Espargaró Tech 3

44 KTM 5

+1.009

1'28.853

0.073 162.268 335 9

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 8

+1.026

1'28.870

0.017 162.236 333 10

P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing

37 KTM 8

+1.040

1'28.884

0.014 162.211 337 11

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 8

+1.306

1'29.150

0.266 161.727 335 12

J. Mir Honda HRC

36 Honda 4

+1.572

1'29.416

0.266 161.246 330 Voir les résultats complets

Q1

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max 1

E. Bastianini Tech 3

23 KTM 8

1'29.053

161.903 330 2

J. Mir Honda HRC

36 Honda 8

+0.151

1'29.204

0.151 161.629 332 3

B. Binder Red Bull KTM Factory Racing

33 KTM 8

+0.180

1'29.233

0.029 161.576 340 4

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 9

+0.207

1'29.260

0.027 161.528 335 5

J. Zarco Team LCR

5 Honda 7

+0.233

1'29.286

0.026 161.481 333 6

F. Quartararo Yamaha Factory Racing

20 Yamaha 7

+0.354

1'29.407

0.121 161.262 325 7

F. Morbidelli Team VR46

21 Ducati 8

+0.382

1'29.435

0.028 161.212 333 8

D. Moreira Team LCR

11 Honda 7

+0.531

1'29.584

0.149 160.943 335 9

L. Marini Honda HRC

10 Honda 8

+0.570

1'29.623

0.039 160.873 338 10

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 7

+0.587

1'29.640

0.017 160.843 327 11

A. Fernández Pramac Racing

47 Yamaha 7

+0.668

1'29.721

0.081 160.698 332 12

Á. Rins Yamaha Factory Racing

42 Yamaha 7

+1.095

1'30.148

0.427 159.936 335 Voir les résultats complets

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