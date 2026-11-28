MotoGP

Dani Pedrosa met un terme à son aventure chez KTM

Dani Pedrosa va quitter KTM à la veille du passage au nouveau règlement des 850 cm³ en MotoGP, sans que ses projets pour 2027 aient encore été confirmés.

Rachit Thukral

Publié: 28 nov. 2026, 09:24

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Photo de : KTM

Dani Pedrosa a annoncé qu'il quitterait KTM à la fin de la saison 2026, après avoir contribué au développement de la RC16, devenue une moto capable de remporter plusieurs courses en MotoGP.

Après avoir pris sa retraite sportive à la fin de l'année 2018, Pedrosa avait rejoint le projet KTM, alors à ses débuts, en tant que pilote d'essais et de développement. Il mettait ainsi à profit son expérience acquise chez Honda.

Le travail de l'Espagnol a été particulièrement apprécié au sein du constructeur autrichien. Son expertise technique s'est révélée essentielle à mesure que la concurrence s'intensifiait sur la grille à l'ère des 1000 cm³.

Mais alors que le MotoGP s'apprête à passer à un nouveau règlement technique en 850 cm³, Pedrosa a révélé qu'il allait mettre un terme à son aventure avec KTM, laissant entrevoir un nouveau chapitre de son illustre carrière.

Âgé de 41 ans, il a déjà joué un rôle important dans le développement de la RC16 version 2027, qui fera sa première apparition publique lors des essais de Valence, mardi prochain.

"Chaque chapitre a son propre sens et son propre moment", a déclaré Pedrosa. "Depuis ma retraite sportive en 2018, j'ai consacré les huit dernières années à KTM, une marque qui ne ressemble à aucune de celles que j'ai affrontées au cours de ma carrière. Ce fut un défi aussi complexe que passionnant, auquel j'ai consacré toute mon expérience, mon engagement et mon ambition."

"Mon objectif était de contribuer à construire une KTM capable de remporter des courses en MotoGP, et nous avons réalisé des progrès considérables. Nous avons mis en place une structure d'essais compétitive, qui m'a permis de retrouver à plusieurs reprises le plus haut niveau de la compétition en tant que wild-card, et nous avons travaillé sans relâche pour faire progresser l'équipe de course."

"Le MotoGP exige une évolution permanente pour suivre le rythme rapide du développement technologique et de la compétition. Dans cet état d'esprit, j'ai partagé des idées destinées à contribuer au prochain chapitre du MotoGP, à partir de 2027. Pour moi, la compétition consiste aussi à remettre en question les approches établies et à apprendre en permanence."

"J'accorde beaucoup d'importance au fait de travailler dans un environnement où l'exigence est élevée et où tout le monde partage la même vision au quotidien. Grandir, c'est aussi savoir reconnaître le moment où des changements s'imposent. C'est pourquoi je pense que le moment est venu de mettre un terme à mon aventure chez KTM et de me tourner vers de nouveaux défis."

Dani Pedrosa (KTM)

Photo de: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

"Je repars avec huit années d'expérience et d'épanouissement personnel, et je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui ont fait partie de cette aventure, en particulier celles avec lesquelles j'ai partagé le travail acharné, la volonté de progresser et l'ambition de gagner, et avec lesquelles j'ai noué des amitiés durables."

Pedrosa est largement considéré comme le meilleur pilote à n'avoir jamais remporté de titre en MotoGP. Il a signé 31 victoires en Grand Prix au cours de l'une des périodes les plus concurrentielles de l'histoire de la catégorie reine.

Il avait fait ses débuts en MotoGP en 2006 après avoir remporté trois titres mondiaux consécutifs (125 cm³ en 2003, 250 cm³ en 2004 et 2005), en rejoignant l'équipe officielle Repsol Honda.

Ayant disputé l'intégralité de sa carrière en MotoGP avec la marque japonaise, Pedrosa s'est mesuré à des pilotes comme Casey Stoner, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo. Il a également été le coéquipier de Marc Márquez.

Après sa retraite sportive, il a démontré qu'il n'avait rien perdu de sa vitesse lors de ses quatre apparitions en wild-card avec KTM. Il a notamment décroché deux quatrièmes places au Grand Prix de Saint-Marin 2023, malgré son manque d'expérience récente en course. Les projets de Pedrosa pour 2027 restent à confirmer.

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