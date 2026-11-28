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Acosta orphelin de Márquez chez Ducati : "Mon principal rival, c'est moi-même"

Pedro Acosta n'aura finalement jamais l'occasion de se mesurer à Marc Márquez au sein de l'équipe Ducati.

Rubén Carballo Rosa Richard Asher

Publié: 28 nov. 2026, 07:19

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Photo de : MotoGP

Pedro Acosta vit peut-être différemment des autres la retraite de Marc Márquez, annoncée de manière inattendue vendredi par l'Espagnol juste avant le Grand Prix de Valence MotoGP.

Acosta avait répété à plusieurs reprises qu'il souhaitait partager le même garage que Márquez chez Ducati. C'était l'une de ses principales motivations pour quitter KTM la saison prochaine et cela représentait le plus grand défi de sa carrière jusqu'à présent.

Mais si l'Espagnol va bien rejoindre le box de l'équipe officielle Ducati dès mardi prochain, à l'occasion des essais pour 2027, son compatriote Márquez ne sera pas présent comme il l'espérait.

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Au terme d'une journée de vendredi qui a plongé le paddock MotoGP dans la stupeur, Acosta s'est exprimé devant la presse, dont Motorsport.com, sur ce que représente pour lui la retraite du multiple champion du monde.

"Marc est actuellement au sommet de son sport, à ce stade de sa carrière. À l'échelle mondiale, on peut le comparer à des légendes comme Michael Jordan, Rafa Nadal et bien d'autres que je ne citerai pas maintenant", a déclaré Acosta.

"Il est dans une position privilégiée, qui lui permet de dire et de faire plus ou moins ce qu'il veut. Et je comprends parfaitement la décision qu'il a prise. Il a déjà suffisamment souffert. Dix titres, ce n'est pas rien, et je comprends qu'il veuille prendre une vraie retraite et profiter un peu de la vie, vous voyez ?"

Pedro Acosta

Photo de: Mirco Lazzari GP / Getty Images

Interrogé lors de son point presse avec les médias espagnols pour savoir si la retraite de Márquez ouvrait désormais une fenêtre d'opportunité à la nouvelle génération de pilotes dans la lutte pour le titre, Acosta a estimé que les nombreux changements prévus en MotoGP en 2027 auraient tout autant d'importance.

"La fenêtre était ouverte avec ou sans Marc. Ce sera pareil maintenant : on en enlève un et on en met un autre", a-t-il répondu. "Je pense que tout cela sera un peu une loterie, avec le nouveau règlement, le nouveau format des week-ends et la nouvelle structure organisationnelle."

Acosta n'a pas dévoilé qui pourrait devenir son nouveau coéquipier : "C'est leur problème [celui de Ducati]. De mon côté, tout me va jusqu'à lundi."

Relancé sur le fait qu'il s'agissait malgré tout d'une déception personnelle de ne pas pouvoir faire équipe avec Márquez, il a répondu : "Marc n'était pas la principale raison pour laquelle je voulais rejoindre Ducati. La raison principale, c'était d'avoir une moto et une équipe compétitives, pour essayer de goûter à la lutte pour le titre."

"Mais bien sûr, c'était un rêve et un objectif de partager le même garage que Marc. Cela ne change donc rien pour moi : j'aurai quelqu'un d'autre à mes côtés, mais je vais devoir construire ma carrière chez Ducati un peu plus en partant de zéro."

Interrogé sur la possibilité qu'il devienne désormais le pilote numéro un de l'équipe, Acosta a répondu : "J'en doute. Je ne sais pas qui ils vont mettre à mes côtés, mais je dois d'abord me concentrer sur ma propre situation à mon arrivée, avant de penser à ce qui se passera en piste."

Pedro Acosta

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Me trouver un nouveau rival ? Depuis de nombreuses années, mon principal rival, c'est moi-même, parce que j'ai commis mes propres erreurs. J'ai déjà bien assez à faire pour essayer de maîtriser le Pedro qui est en moi."

Concernant la première journée de son dernier week-end avec KTM, Acosta ne s'est pas montré particulièrement optimiste après avoir signé le cinquième temps des essais. Il a notamment souligné que le plateau avait affiché un rythme record dès le début du week-end, ce qui n'est généralement pas de bon augure pour le constructeur autrichien.

"Au final, j'ai le sentiment que nous sommes en difficulté, mais c'est normal de l'être si nous roulons déjà le vendredi dans les mêmes chronos que l'an dernier", a-t-il déclaré lors de son débriefing en anglais. "Quoi qu'il en soit, je me sens plutôt bien en étant dans le top 5. Comme je l'ai dit, les qualifications de demain seront très importantes."

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