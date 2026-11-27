MotoGP GP de Valence

Marc Márquez s'explique sur sa retraite soudaine du MotoGP

Lui qui était resté plutôt discret sur son état physique cette année révèle à quel point il souffrait sur la moto et pourquoi il a estimé que le moment était venu de quitter le MotoGP.

Rachit Thukral

Publié: 27 nov. 2026, 12:33

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Photo de : JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

Marc Márquez est revenu sur sa décision soudaine de prendre sa retraite du MotoGP, reconnaissant que son état physique amoindri l'avait amené à atteindre ses limites en 2026.

Après avoir annoncé qu'il raccrocherait son casque à l'issue du Grand Prix de Valence ce week-end, Márquez a tenu une conférence de presse spéciale sur le circuit Ricardo Tormo afin d'expliquer les raisons qui l'ont poussé à mettre un terme à son illustre carrière de champion du monde.

L'Espagnol était accompagné de toute sa famille dans la salle de conférence de presse, notamment de ses parents, Julia et Roser, de son frère cadet Álex et de sa compagne Gemma. La majeure partie du plateau a également fait le déplacement pour rendre hommage à la légende, parmi lesquels Pedro Acosta (KTM) et les pilotes Aprilia Marco Bezzecchi et Jorge Martín.

Face aux médias, Márquez a expliqué qu'il n'avait pas anticipé une nouvelle dégradation de l'état de son bras droit meurtri lorsqu'il avait signé un nouveau contrat de deux saisons avec Ducati au printemps dernier.

L'Espagnol a révélé qu'il avait pris sa décision seul lors du Grand Prix du Japon, en octobre, à Motegi, le circuit où, un an auparavant, il avait bouclé la boucle de son incroyable retour après sa blessure de Jerez en 2020.

Ce n'est qu'après avoir arrêté son choix qu'il en a informé son frère cadet. Le reste de sa famille n'a appris son intention de prendre sa retraite qu'après qu'il a décroché son dixième titre mondial à Portimão le week-end dernier. Il a quant à lui informé Ducati de sa décision jeudi soir, après son arrivée à Valence.

"La raison de ma retraite ? Je pense qu'on n'a pas toujours besoin de raisons. Parfois, il faut simplement comprendre la situation. Cette année, la situation était vraiment à la limite", a-t-il commencé.

"Ma décision a été prise après le Grand Prix du Japon. La seule personne au monde qui était au courant était mon frère Alex. J'ai décidé d'annoncer ma retraite aujourd'hui parce que c'était le seul moyen, la seule possibilité de me battre pour le titre mondial cette année."

"Pour moi, parler de retraite, c'était perdre de l'énergie. J'ai toujours été très proche de mon frère. Je me suis battu pour le titre, je l'ai gagné, mais ma décision était déjà prise, que je termine de la meilleure façon possible ou de manière moins favorable. Tout le monde peut comprendre que je souffre énormément avec mon bras."

"Bien sûr, j'avais un contrat avec Ducati. Je tiens à les remercier, car ils ont très bien compris la situation. Mais quand j'ai signé le contrat en mars, j'étais extrêmement optimiste et je ne savais pas que j'allais devoir subir une nouvelle opération à l'épaule droite après Le Mans, que j'allais encore plus souffrir et que la faiblesse de mon bras allait s'accentuer de plus en plus."

"Bien sûr, on peut travailler, bien sûr, on peut se battre, je suis un battant. Mais il y a aussi un autre aspect : j'ai peur et je commence à ressentir cette peur. Ce n'est pas la peur des motos, ni celle de la vitesse. C'est une blessure qui est là, mais qui, pour le moment, n'affecte pas ma vie professionnelle ni ma vie personnelle."

"Après le Grand Prix d'Indonésie, en plus de ma blessure au bras, j'ai de nouveau souffert de diplopie, mais seulement pendant 48 heures. Après Le Mans, j'ai eu un nouvel épisode de vision double, qui n'a duré que 12 heures. Heureusement, j'ai bien récupéré à ces deux occasions."

"Nous sommes humains et, parfois, nous roulons à 100%. La passion est là, l'adrénaline est là, je suis rapide, je me sens compétitif, mais parfois, il vaut mieux prendre le temps d'y réfléchir."

Marc Márquez s'en va...

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez avait dû subir une nouvelle opération en cours de saison 2026, après que des examens eurent révélé qu'une vis desserrée dans son bras touchait un nerf et affectait ses performances en piste.

L'Espagnol a immédiatement affiché un meilleur niveau à son retour à la compétition au Mugello. Il a alors réalisé un incroyable retour dans la deuxième partie de la saison, comblant un retard de 102 points pour décrocher le titre à une manche de la fin.

L'Espagnol avait toutefois choisi de ne plus donner de nouvelles de son état physique à partir du milieu de saison, tout en accordant davantage d'importance à sa force mentale pour prendre l'avantage sur ses adversaires.

Alors que les pilotes Aprilia Jorge Martín et Marco Bezzecchi commettaient des erreurs à des moments cruciaux ou étaient freinés par des blessures, Márquez continuait de grignoter leur avance. Il les a battus sur plusieurs circuits où la RS-GP était pourtant clairement plus rapide que sa GP26.

Márquez a révélé qu'une discussion avec une légende du MotoGP, dont il n'a pas dévoilé l'identité, lui avait permis de tirer le meilleur de lui-même dans la dernière ligne droite du championnat.

"J'ai reçu un message d'une légende du MotoGP, qui m'a dit : 'Promets quelque chose à ton corps et ton corps te donnera un supplément'", a révélé Márquez. "Nous avons eu une belle discussion et cette personne a compris que j'étais dans une situation très limitée. J'ai alors promis à mon corps que ce serait la dernière fois en Indonésie, que ce serait la dernière fois à Phillip Island. Cela m'a donné ce petit supplément [de vitesse]."

"J'étais très sérieux le samedi et je l'étais assez tout au long du week-end, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je souffrais. Je souffrais, mais les résultats masquaient ma véritable situation."

Márquez quittera le MotoGP avec dix titres à son palmarès, dont un record égalé de huit couronnes dans la catégorie reine.

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