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Marc Márquez, des adieux à son image et un vide immense en MotoGP

Marc Márquez a choisi d'annoncer sa retraite d'une manière un peu old-school, et sa décision aura de lourdes conséquences aussi bien pour Ducati que pour le MotoGP.

Oriol Puigdemont

Publié: 27 nov. 2026, 13:40

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

L'annonce de la retraite de Marc Márquez est parfaitement fidèle à sa personnalité singulière. Un trait de caractère essentiel pour comprendre le parcours de l'un des plus grands sportifs de tous les temps, dont le départ laisse un vide impossible à combler en MotoGP.

Dans une époque dominée par l'intelligence artificielle et les supercalculateurs, Márquez a opté pour un simple message écrit sur cinq cartons blancs pour lâcher une bombe qui a laissé tout le paddock MotoGP sous le choc : "Nous parlerons plus tard, mais avant tout, merci à tous ceux qui ont fait partie de cette aventure. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Ce sera ma dernière course en MotoGP. Nous avons marqué l'Histoire."

Et voilà, sans anesthésie, dans une scène qui évoquait l'un des passages les plus emblématiques du film Love Actually, Márquez a mis fin à une histoire d'amour qui aura duré près de deux décennies et au cours de laquelle il a remporté dix titres mondiaux, dont huit en MotoGP.

Le plus récent a été décroché il y a moins d'une semaine à Portimão. Pas de mise en scène lumineuse, pas de vidéo hommage et pas le moindre temps laissé à quiconque pour réagir. "Je suis arrivé en championnat du monde à ma manière, et je vais en partir de la même façon", a déclaré l'Espagnol, qui a révélé avoir pris la décision de raccrocher son casque lors du Grand Prix du Japon, à Motegi, et n'en avoir parlé qu'à son frère Álex.

Avec Márquez, c'est une personnalité hors du commun qui s'en va. Pas seulement pour ce qu'il a démontré sur la moto, mais aussi pour sa remarquable lucidité en dehors de la piste.

Un compétiteur absolu, la main sur la poignée de gaz, doublé d'un maître stratège, qui associe ces qualités au courage d'un guerrier redoutable et à une capacité de résilience extraordinaire. Les records, les titres et les victoires ne sont, au fond, que des chiffres. Mais lorsqu'ils s'accompagnent du charisme d'un pilote comme Márquez, ils donnent naissance à l'un des personnages sportifs les plus fascinants de tous les temps.

Un jeune homme suffisamment audacieux pour remporter le titre MotoGP dès sa première tentative, en 2013, devenant ainsi le plus jeune champion de l'histoire de la catégorie reine. Un pilote qui, à seulement 22 ans, s'est retrouvé acculé par Valentino Rossi sans jamais plier. Un homme qui, après avoir tout gagné, a renoncé en 2023 au contrat le plus lucratif jamais signé en MotoGP pour savoir s'il avait ou non perdu sa magie.

Et un combattant incomparable, qui a enduré plus que quiconque ne pourra jamais l'imaginer pour surmonter les obstacles liés à son seul regret : cette précipitation qui l'avait poussé à reprendre la compétition trop tôt après sa première blessure au bras droit. Pour toutes ces raisons, le vide qu'il laisse ne pourra jamais véritablement être comblé.

Le fait que Márquez ait gagné le droit de partir selon ses propres conditions n'enlève rien au choc que représente son départ pour ceux qui lui sont directement liés. Ducati perd non seulement son fer de lance, un rôle qui devrait désormais revenir à Pedro Acosta, mais doit également lui trouver un coéquipier, très probablement en faisant monter un pilote issu de l'une de ses équipes satellites.

De son côté, Acosta sera privé de la possibilité d'apprendre aux côtés de Márquez avant de tenter de le battre. Seuls les proches du pilote originaire de Mazarrón savent à quel point il a été affecté de voir celui qui était censé devenir son coéquipier fermer la porte à la perspective de l'affronter à armes égales.

Et puis il y a le championnat lui-même, qui traverse une période de profonde transformation et qui sera sans aucun doute le plus durement touché par la perte de sa principale attraction, de son visage le plus connu à l'échelle mondiale et du seul pilote de la grille dont la notoriété dépasse largement les frontières du sport.

Comme il l'a expliqué lors de sa conférence de presse d'adieu vendredi, Márquez s'est libéré d'un poids immense. Mais cette décision laisse son équipe et son championnat le cœur brisé.

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