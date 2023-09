Binder déçu de son week-end : "J'en voulais beaucoup plus"

Brad Binder a réussi de belles remontées dans les deux courses du week-end à Buddh, pour prendre des quatrièmes places qui ne l'ont pas pleinement satisfait. Passé à côté de la Q2 à cause de drapeaux jaunes qui ont provoqué l'annulation de ses chronos tant en Essais qu'en Q1, il ne s'est qualifié qu'en 14e position, pour finalement partir 13e samedi et 12e le lendemain, après les forfaits d'Álex Márquez puis Luca Marini.

En course sprint, un excellent envol l'a immédiatement fait remonter au cinquième rang et il a ensuite profité de la chute de Joan Mir pour terminer au pied du podium. Dans la course principale, il a conclu le premier tour au huitième rang. Il a ensuite doublé Aleix Espargaró puis bénéficié des chutes de Marc Márquez et Pecco Bagnaia, avant un dépassement sur Joan Mir, qui est resté à son contact jusqu'à l'arrivée. Les positions gagnées et le fait d'avoir été le seul représentant de KTM dans le top 10 n'ont pas réussi à satisfaire le Sud-Africain.

"C'était dur", déclare Binder. "J'en voulais beaucoup plus mais je n'étais tout simplement pas suffisamment rapide. J'ai pu être super constant et à cinq tours de l'arrivée, je n'avais plus de pneu. C'était une journée difficile en piste. J'ai vraiment tout tenté, je pense que j'ai fait de mon mieux mais ce n'est pas vraiment ce que j'avais en tête."

"En tout cas, mon équipe a fait un excellent travail ce week-end, on a énormément travaillé à partir des EL1. Je pense qu'on a eu le meilleur potentiel possible. On se tourne vers le Japon, on va repartir de zéro, repartir avec un état d'esprit frais et essayer de retrouver la podium."

Beaucoup de pilotes ont souffert de la chaleur et Brad Binder l'a également ressentie, d'autant plus qu'il a passé l'essentiel de la course de dimanche dans le sillage d'autres pilotes : "Je n'ai vraiment jamais senti que la piste était physique pendant le week-end, c'est juste qu'il faisait chaud. En faisant 21 tours derrière quelqu'un, j'ai réalisé que c'était sacrément chaud ! J'ai fait tous les tours derrière quelqu'un, à part peut-être les trois derniers."

"Oui, il faisait chaud mais ma moto me brûlait partout. Mon pied est brûlé, mon bras brûlé, l'intérieur de ma jambe est cuit. Je pense qu'on a un peu besoin de la climatisation sur la moto dans ce genre de conditions !"