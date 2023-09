Aleix Espargaró : "La moto était bouillante, elle s'est arrêtée"

Aleix Espargaró a fini le Grand Prix d'Inde à pied, stoppé en plein élan dimanche après-midi alors qu'il se battait pour la sixième place. L'Espagnol a mis son abandon sur le compte de la chaleur, expliquant que son Aprilia s'est tout bonnement arrêtée en pleine course. Le thermomètre affichait 33°C pendant la course de dimanche, mais les corps et les machines en ressentaient bien plus entre l'humidité ambiante et la chaleur dégagée par les motos pendant les 36 minutes d'une épreuve pourtant raccourcie.

"La moto s'est arrêtée", a expliqué le pilote espagnol. "La boîte de vitesses fonctionnait mais la moto s'est tout simplement arrêtée, plus de puissance." L'équipe a par la suite indiqué que le problème était "à l'étude par les techniciens Aprilia, qui ont déjà écarté toute casse moteur".

Parti neuvième et pris au départ dans un contact qui a eu pour conséquence de faire rétrograder son coéquipier en queue de peloton, Espargaró avait gagné deux places lorsque sa RS-GP a décidé de s'arrêter, à la mi-course. Bien que déçu, il a surtout déploré un couac qui n'est pas nouveau, les problèmes techniques ayant déjà touché Aprilia pendant les épreuves les plus chaudes du passé.

"La moto était bouillante, c'était vraiment difficile de la piloter. La moto était compétitive aujourd'hui mais c'était difficile compte tenu de la chaleur. Je pense que je roulais vraiment bien, j'étais très rapide, je roulais en gros 1'45, et j'avais plus de gomme que Brad [Binder] et Joan [Mir] à l'arrière, donc je pense que la cinquième place était faisable, mais la moto s'est arrêtée."

"C'est dommage. Chaque fois qu'il fait vraiment chaud, on est en souffrance. Ça n'est pas la première fois, c'est quelque chose qu'on doit améliorer", estime Espargaró. "On n'arrive pas à améliorer ça. Ça a été la même chose ces deux ou trois dernières saisons, je dirais même ces quatre dernières saisons. Ça a toujours été très compliqué pour nous dans la chaleur, et avec cette quantité de carénage et d'aéro c'est encore pire. Il faut qu'on s'améliore parce qu'il n'y a pas que le pilote qui souffre, mais toute la moto souffre quand il fait chaud comme ça."

Et le pilote Aprilia admet son inquiétude pour les prochaines épreuves sous les mêmes latitudes : "C'est la même chose toutes les saisons quand on fait l'outre-mer, alors j'espère qu'ils vont pouvoir faire quelque chose mais ça paraît difficile car il n'y a pas tellement de temps."

Cet abandon a signé la fin d'un week-end noir pour Espargaró, qui espérait pourtant profiter de la faible adhérence attendue sur la piste indienne pour briller autant qu'il l'a récemment fait à Barcelone. Il n'en a rien été et rien ne s'est vraiment passé comme prévu pour lui. On gardera en mémoire la colère homérique qu'il a piquée en qualifications et pour laquelle il s'est excusé, mais aussi sa chute lors du sprint après avoir décroché une place décevante sur la grille de départ.

Pour la première fois de l'année, Espargaró n'a marqué aucun point du week-end, ce qui permet à Brad Binder de faire plus que doubler son avance sur lui au championnat, mais aussi à Johann Zarco de revenir à trois points de sa cinquième place.