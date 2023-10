Binder a doublé Marini trop tard pour revenir sur Martín

Brad Binder n'a pas pu lutter avec Jorge Martín en course sprint à Buriram, mais il a pris une belle deuxième place après être parti cinquième. Le pilote KTM se félicite de sa journée et d'avoir renoué avec un podium qu'il n'avait pas connu en Indonésie puis en Australie.

"Un samedi solide pour nous", a confié Binder. "Les qualifications ont été bonnes. Je me sentais bien, j'ai pu faire des tours acceptables. C'était bien d'être à seulement deux dixièmes de la pole. Ça aurait été bien d'être mieux placé mais je ne peux jamais me plaindre d'une deuxième ligne."

Binder s'est défait de Marco Bezzecchi dès le départ, d'Aleix Espargaró au deuxième tour, mais il a mis du temps à trouver l'ouverture sur Luca Marini, ne réussissant à le dépasser qu'à mi-course.

"La course a été assez bonne. J'ai pris un bon départ, j'ai doublé Aleix au début. J'ai eu un peu de mal à doubler Luca, il est très bon sur les freins donc j'ai eu beaucoup de travail pour le doubler. Quand c'était fait, je me suis concentré sur Jorge et j'ai essayé de revenir sur lui mais il s'était échappé depuis longtemps. J'ai attaqué jusqu'à la fin et je suis content de prendre une deuxième place."

"Je pense [que Martín] assurait déjà à la fin", a ajouté Binder. "Dans les trois ou quatre premiers tours, je sentais que j'avais quelque chose en plus. J'ai essayé mais ça ne fonctionnait pas vraiment. J'ai perdu un peu de temps, mais pas tant."

Comme beaucoup de pilotes, Binder a vu sa course conditionnée par la pression du pneu avant, qui est montée en flèche quand il était dans le sillage de Marini : "J'avais beaucoup de mal avec l'avant parce qu'il y avait de plus en plus de blocages et qu'on n'a pas d'adhérence sur l'angle quand ça devient si chaud. Il a fallu quelques tours pour que ça revienne à la normale mais une fois que c'était fait, je me sentais beaucoup plus protégé."

Les cartes pourraient être redistribuées dans la course principale, deux fois plus longue, ce qui obligera à préserver les gommes autant que possible : "Il faudra voir. Je pense que le choix de pneu sera crucial. Le plus important sera de les gérer jusqu'à la fin. D'après ce qu'on a vu, l'usure des pneus est forte pour tout le monde au centre. Celui qui aura un petit plus à la fin aura un avantage."