Brad Binder : "Je méritais vraiment les deux long-laps"

Après avoir fait les frais de l'agressivité d'Aleix Espargaró en course sprint, Brad Binder a dû présenter ses excuses à son tour dimanche à Mandalika, pour avoir percuté Luca Marini puis Miguel Oliveira, ce qui lui a valu un total de deux long-laps. En début d'épreuve, le pilote KTM était cinquième quand il a manqué un freinage et a été envoyé vers Marini, qui a chuté dans la manœuvre.

"Malheureusement j'ai eu une petite secousse au [virage] 8 et quand j'ai voulu prendre le frein avant, je l'ai senti pousser vers mes doigts et j'ai commencé à paniquer parce que j'avais deux pilotes à l'extérieur", a expliqué Binder. "Quand tu mets une pression de 5 bar environ, tu ne reçois qu'une pression de 5 bar, tu ne ralentis pas très bien. J'ai forcé sur le frein arrière et j'ai essayé d'éviter les pilotes."

"Je suis vraiment désolé d'avoir fini par percuter Luca et d'avoir détruit sa course. Je suis vraiment désolé pour lui et son équipe d'avoir détruit ce qui aurait pu être une très bonne journée pour eux."

"Au final, peu importe ce qu'il s'est passé, on a la responsabilité de ne pas percuter qui que ce soit en piste, de ne pas mettre quelqu'un en danger", a ajouté Binder, expliquant le problème qui l'a projeté vers Marini : "J'avais déjà eu mon frein qui s'était rouvert, surtout en début de journée, mais jamais en course, je pensais que les gars avaient résolu le problème. Si on a une secousse, ça s'ouvre. Je peux juste dire que j'ai été très chanceux que même si ça m'a échappé, j'avais encore un peu de pression [sur le levier de frein]."

"Si ça n'avait pas été le cas... quel qu'aurait été celui que j'aurais percuté, quoi qu'il se serait passé, ça aurait été à une vitesse beaucoup plus élevée. Malheureusement, ça peut arriver donc je suis vraiment, vraiment désolé pour eux parce qu'on n'a jamais l'intention que ça se finisse comme ça pour les autres."

Binder a reçu un premier long-lap pour cet incident et il n'était plus que dixième après s'être acquitté de sa pénalité. Le Sud-Africain a commencé à gagner des positions mais a mal jugé son attaque sur Oliveira, ce qui a mené à une touchette. Le pilote RNF a dû traverser un bac à graviers et Binder a reçu un second long-lap, de son propre aveu tout aussi justifié que le premier.

"Je pense que j'avais un petit avantage sur les autres au freinage parce que j'avais le pneu [medium] à l'avant et je pense que sur le moment, ils commençaient à surchauffer leur pneu avant [tendre]. Je freinais un peu plus tard que les autres au virage 2 et je ne l'ai pas anticipé. En freinant, je me suis rapproché de lui, j'ai décidé de passer à l'intérieur pour essayer de l'éviter et malheureusement, je l'ai touché sur le côté."

"Je l'ai aussi percuté donc je méritais vraiment les deux long-laps", a reconnu Binder. "Je suis désolé pour les deux pilotes et les deux équipes."

Un bon choix de pneus

La deuxième pénalité a eu des effets plus faibles sur la course de Binder, les écarts s'étant creusés entre les pilotes, et il a pu poursuivre sa remontée jusqu'à la cinquième place, pour finalement être doublé à nouveau par Marco Bezzecchi dans le dernier tour. La sixième position sur le drapeau à damier a néanmoins fait de lui le meilleur représentant de KTM à l'arrivée puisqu'il a devancé Jack Miller.

Les deux accrochages et deux pénalités qu'ils ont entraînées ont probablement privé Binder d'un meilleur résultat au terme d'un week-end "difficile", même s'il se sentait "un peu mieux" dimanche, notamment grâce au choix du pneu medium à l'avant comme à l'arrière, décidé tardivement par son équipe.

"Je n'ai pas pris un si mauvais départ, tout était assez bon, j'essayais juste de rouler à mon rythme et de comprendre ce pneu medium, parce que je ne l'avais pas utilisé depuis vendredi. J'ai essayé de comprendre où était le grip, dans quelle mesure je pouvais attaquer avec."

"Je tiens à remercier mon chef mécanicien parce qu'on avait décidé d'utiliser le tendre à l'arrière", a précisé Binder. "Il m'a dit 'va sur la grille avec le medium, essaie-le et si tu te sens bien, tu pourras décider et si tu ne l'aimes pas, on changera'. C'était plutôt bon en allant sur la grille donc merci à mon équipe d'avoir pris cette décision parce que ça a fait notre course aujourd'hui."