Brad Binder à terre en ayant voulu être trop prudent

À Austin, Jerez et au Mans, Brad Binder a payé de petites erreurs qui ont gâché l'intégralité de ses week-ends, l'empêchant de montrer son véritable rythme. La situation semblait enfin tourner en sa faveur samedi à Barcelone puisqu'il menait la course sprint... mais il a finalement fait partie des trois hommes à être tombés en occupant la position de tête.

Parti quatrième, le pilote KTM n'a pas pris un bon envol puisqu'il a atteint le rupteur en première avec des difficultés pour passer le deuxième rapport, mais il a gardé sa position. Il a ensuite doublé Pecco Bagnaia, profité de la chute de Raúl Fernández et remporté un duel qui a duré plusieurs tours avec Pedro Acosta, ce qui lui a donné la première place, pour très peu de temps avant son erreur au virage 5. Il cherchait pourtant à éviter une trop grosse prise de risques.

"Le sprint se passait plutôt bien, je ne pouvais pas me plaindre", a commenté Binder sur le site officiel du MotoGP. "Je menais la course, je me sentais bien... Tout allait plutôt bien. J'ai juste essayé de me concentrer pour être propre, je ne faisais rien de fou parce que cette piste est vraiment dure pour le pneu."

"Je voulais juste garder un bon rythme mais je suis arrivé dans le virage un peu plus droit qu'au tour précédent, ça a un peu poussé sur le pneu avant. Je suis tombé, ça craint toujours de tomber en menant mais je n'ai vraiment pas été le seul à le faire. On va encore essayer [dimanche], on aura une opportunité."

Binder ne pense pas avoir payé un excès d'agressivité, mais plutôt de prudence. "J'essayais de piloter proprement et je n'aurais peut-être pas dû faire ça parce qu'il semble que j'ai moins glissé que d'habitude, le poids était positionné différemment et j'ai perdu l'avant", a-t-il expliqué devant les journalistes. Il n'avait pourtant pas été piégé au virage 5 jusque-là depuis vendredi.

"Je ne m'étais pas fait la moindre frayeur de tout le week-end à cet endroit mais j'en ai eu une en course et c'était fini. C'est un virage comme ça, on sait qu'il est un peu délicat, c'est un peu en descente, un peu en dévers quand on essaie de raccourcir la trajectoire. Je serai un peu plus calme [dimanche]."

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

En six courses sprint disputées cette année, il n'y a qu'à Losail, en ouverture de la saison, que Brad Binder a pris des points, en se classant au deuxième rang. La mauvaise série continue alors que le Sud-Africain a la sensation de faire son maximum en ce moment, même si un grain de sable vient toujours enrayer sa dynamique.

"Quand je suis tombé, je sentais que j'étais très calme, je n'essayais pas de faire quelque chose de fou, j'essayais juste de faire ma course. Je pense que plus que tout, c'est que je n'arrive pas à tout assembler. Je sens que j'ai juste besoin que la situation tourne en ma faveur. [...] Ce n'est pas une coïncidence si je me suis raté mais je pense que ça va aller."

"Au final, dans toutes les dernières courses, j'ai bien travaillé, en sachant que j'avais la vitesse à un moment ou un autre", a-t-il souligné, voulant y voir un signe encourageant pour l'épreuve principale : "C'est beaucoup plus dur de ne pas pouvoir se battre devant ou de ne pas avoir le rythme que de tomber en en faisant un peu trop, au moins on peut faire quelque chose. Je me sens bien et je pense que j'aurai mes chances [dimanche]."