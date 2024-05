Acosta a souffert : "La course la plus dure de ma courte carrière"

Dans une course sprint marquée par plusieurs chutes, dont trois concernant des pilotes qui menaient, Pedro Acosta a fait preuve d'une certaine maîtrise pour prendre la troisième place à Barcelone. Le rookie de l'équipe Tech3 a pourtant jugé l'exercice difficile puisqu'il était nécessaire de trouver le bon dosage entre agressivité et prudence afin d'éviter la chute sur un circuit à l'adhérence précaire. Il y est parvenu pour décrocher une médaille le jour de ses 20 ans.

"Eh bien, si je peux choisir, je choisis un plus beau cadeau !" s'est amusé Acosta, interrogé par le site officiel du MotoGP. "Mais je suis super content. C'est sûr que c'était la course la plus dure de ma courte carrière en MotoGP en raison de la gestion des pneus, l'impossibilité de faire la moindre erreur avec l'accélérateur pour éviter une surchauffe..."

"Quand j'ai vu Raúl [Fernández] et Brad [Binder] attaquer comme ça, j'ai été trop optimiste ou j'en ai fait un peu trop, j'ai aussi commencé à attaquer. C'était dur à gérer mais de sont de bonnes informations pour [ce dimanche], on a survécu dans une course difficile."

Acosta était cinquième sur la grille de départ et il est immédiatement remonté au deuxième rang, pour prendre la tête dans le deuxième tour. Pecco Bagnaia a repris l'avantage et il a ensuite subi des attaques de Raúl Fernández et Brad Binder. Acosta est repassé devant le pilote KTM et Bagnaia, puis a récupéré la tête quand Fernández est tombé, pour peu de temps puisque Binder, Bagnaia, Aleix Espargaró et Marc Márquez ont trouvé l'ouverture.

Les chutes de Binder et Bagnaia lui ont finalement permis de prendre la troisième place, mais les différents duels lui ont coûté cher. "J'ai beaucoup surchauffé le pneu avant derrière Pecco et Brad", a expliqué Acosta devant les journalistes. "Ensuite, j'ai manqué des virages, puis j'ai été trop agressif sur les gaz, j'ai commencé à glisser... C'était un effet boule de neige et c'était de plus en plus gros à chaque virage."

Les duels ont été difficiles pour Pedro Acosta Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

Márquez a qualifié les trajectoires d'Acosta de "très différentes" mais l'intéressé y voyait une nécessité pour essayer de rafraîchir sa gomme : "Je devais le faire parce que le pneu avant surchauffait beaucoup et que c'était la seule façon de piloter. Au moment où ça surchauffe, tu n'a pas autant d'adhérence, tu commences à manquer des virages et la seule chose à faire était de prendre des trajectoires alternatives et d'attaquer comme un fou avec le pneu arrière."

"C'est pour ça que je dis que c'était un effet boule de neige : d'abord, j'ai surchauffé l'avant, puis je ne pouvais pas tourner, puis j'ai surchauffé l'arrière et c'était un désastre complet !"

"Plus à perdre qu'à gagner"

Márquez a doublé Acosta à l'entame du dernier tour et il a songé à répliquer mais la chute de Bagnaia en tête a finalement calmé ses ardeurs : "Sincèrement, j'ai essayé de préparer ça au virage 10, parce que c'était l'endroit le plus sûr vu que même en sortant large, il y avait de l'asphalte après le virage pour revenir, mais l'écart avec Martín n'était pas énorme et après avoir vu la chute, je me suis dit 'OK, aujourd'hui on a plus à perdre qu'à gagner'."

Tous les pilotes n'ont peut-être pas su adopter cette stratégie puisqu'ils ont été nombreux à tomber. Même s'il estime que "personne n'a rien fait de bizarre" et que les conditions de piste ont joué un rôle important, Acosta estime que ses rivaux étaient confrontés aux mêmes soucis que lui avec le pneu avant, ce qui les poussait à tenter de rouler avec le champs libre.

"Peut-être que tout le monde voulait être devant pour rafraîchir le pneu avant mais c'était très difficile. À chaque fois qu'on était seul, ou avec un gros écart devant, c'était assez dur d'être rapide dans le dernier secteur et c'était facile pour les autres de te doubler au premier virage. C'était dur d'éviter une glissade de l'avant au virage 5."

Pedro Acosta n'a finalement pas pu contenir Marc Márquez Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

Aleix Espargaró a attribué sa victoire à sa prudence face à bon nombre de pilotes qui prenaient trop de risques mais Pedro Acosta ne partage pas totalement cette opinion : "Je ne dirais pas ça au sujet de Brad parce qu'il n'était pas super rapide, sincèrement, mais Raúl, oui. Il il a fait un 1'38"8 quand tout le monde faisait un 1'39"3, il était une demi-seconde plus rapide que tout le monde. C'était dur de suivre son rythme, sincèrement. Concernant Brad, il n'a rien de bizarre dans sa chute, il n'a rien fait de super agressif, comme Pecco. Le rythme n'était pas super rapide ou incroyable. Ce n'était pas une situation super dramatique."

Acosta souhaite maintenant confirmer en course principale. Il y a deux semaines au Mans, il pensait avoir la moto pour gagner quand il a chuté et il "espère" disposer d'une KTM aussi performante aujourd'hui, mais après le chaos de samedi, il juge nécessaire de se montrer prudent : "On n'a pas de plan. Ce sera une interrogation pour [la course]. Si on a souffert avec le tendre [samedi], imaginez [dimanche] avec le medium et la double distance. Ce sera une course fun et psychologique."

