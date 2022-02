Brad Binder voit KTM "dix fois mieux" placé qu'il y a un an

Charger le lecteur audio

KTM souhaite franchir un cap cette année après une saison 2021 en dents de scie, faite d'une entame et d'une fin difficiles qui ont entouré les succès de Miguel Oliveira à Barcelone et de Brad Binder au Red Bull Ring, aidé par la pluie pour le second. La marque avait conscience que des changements s'imposaient et les pilotes ont découvert une RC16 assez différente dans les essais de pré-saison.

"Ce n'est pas une nouvelle moto", a relativisé Francesco Guidotti, nouveau team manager de l'équipe officielle, auprès du site officiel du MotoGP. "Il y a des nouveautés mais la base est la même. On n'a pas lancé trop de choses à la fois. Il fallait adopter une nouvelle méthode parce que, maintenant, la différence se fait sur des détails. On a travaillé sur des zones importantes de la moto. On devait faire de petits progrès dans chaque domaine donc on n'avait pas besoin d'une nouvelle moto."

La base de la KTM est restée mais son comportement a beaucoup changé. Les évolutions se sont principalement concentrées sur l'aérodynamique, avec un nouveau carénage et des appendices imposants à l'avant, vite jugés efficaces mais nécessitant de nouveaux réglages puisque l'équilibre de la machine était transformé. Les pilotes étaient encore perdus à l'issue du test de Sepang mais des progrès ont été faits à Mandalika.

"À Sepang, on a testé plus de pièces", a expliqué le Sud-Africain. "Quand on a trouvé les bonnes pièces, ça donnait l'impression de mieux fonctionner et on n'a pas eu la possibilité d'explorer les réglages, parce qu'ils sont assez différents de l'an dernier. Ce qui est bien, c'est qu'on a quitté Sepang en sachant ce qu'on devait changer. Tous les changements qu'on envisageait semblent avoir été efficaces."

"On a progressé sur l'avant. Je peux freiner plus fort, plus tard, ralentir la moto mais aussi garder plus de vitesse dans les portions rapides. Je suis content des progrès que nous avons faits. On a encore beaucoup de choses à explorer et je suis certain qu'on a encore un potentiel à découvrir."

Brad Binder

Binder a également validé l'ensemble aérodynamique : "Ce qui a vraiment été positif [dans la journée de samedi], c'est que j'ai vu précisément quelle configuration j'aime et ce qui fonctionne le mieux pour nous. Je pense que l'aéro ne va pas évoluer, [on va garder] le dernier ensemble qu'on a testé. [...] L'aéro change vraiment le fonctionnement de la moto et le poids sur chaque roue."

"Il y a certains domaines dans lesquels on peut progresser", a-t-il ajouté. "En sortie de courbe, on peut encore gagner en motricité, et un peu d'adhérence générale. Ce sont les deux choses sur lesquelles je pense qu'il faut travailler et si on y parvient, je pense qu'on sera assez bons."

À Sepang, les pilotes se plaignaient notamment du comportement de la KTM en sortie de courbe mais Binder estime désormais que la marque a "compris le souci", ce qui la place dans une bien meilleure posture qu'il y a un an. Le constructeur de Mattighofen était à la peine à Losail mais l'aîné des frères Binder le situe "plus haut que l'an dernier", ce qui lui permet d'aborder le début de saison avec le sourire.

"Après le test de Sepang, je n'étais vraiment pas satisfait mais ce qui est bien, c'est qu'on a compris pourquoi et ce qu'on devait faire pour corriger le tir. [À Mandalika], on a fait de gros progrès dès le début. En jouant sur les réglages, j'ai gagné en aisance sur la moto et ça m'a offert plus de marge. Je suis content de ça."

"Si je compare mes sensations à celles du Qatar l'an dernier, c'est dix fois mieux. Donc on verra. Je pense qu'on a une grosse marge de progrès mais comme je l'ai dit, je veux juste prendre la piste et faire de mon mieux, me sentir bien sur la moto, garder de bonnes sensations et on verra. On ne sait jamais ce qui peut arriver."

Binder ne cache pas sa volonté de se battre dans le groupe de tête : "La première course est toujours un peu incertaine mais je veux être bon et être le plus proche possible du podium."