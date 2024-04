Brad Binder limité par une fracture à un pied à Austin

Brad Binder vit un week-end très difficile au GP des Amériques. Arrivé deuxième du championnat, il a cumulé les difficultés dans plusieurs séances, et il doit en plus composer avec un pied douloureux, conséquence d'une fracture survenue durant la pause entre les déplacements à Portimão et à Austin.

"Je suis tombé en faisant du motocross il y a deux semaines et j'ai un os cassé dans le pied", a-t-il révélé samedi. "Les sensations ne sont pas les meilleures quand je roule, je m'attendais à ce que ce soit moins un souci. J'essaie de faire avec mais ici, avec toutes ces bosses, ça fait un peu mal."

Le week-end avait débuté convenablement pour Binder vendredi, avec une sixième place dans la première séance, mais tout a déraillé dans l'après-midi. Après s'être perdu dans de mauvais réglages, il n'a pas pu assurer son entrée directe en Q2 et ses malheurs ont continué en qualifications, avec une chute dès son premier tour rapide. Contraint de passer sur une moto avec des réglages inadaptés et un pneu vieux de 12 tours, Binder a été éliminé en Q1 et s'est retrouvé 17e sur la grille de départ.

Un "énorme changement" sur sa moto lui a permis de trouver enfin de bonnes sensations lors du sprint. Son bon départ l'a propulsé au 11e rang mais il a eu besoin de quelques tours pour s'adapter au nouveau comportement de la RC16 et n'a pas pu intégrer les positions rapportant des points. Il a finalement pris la 12e position.

Binder estime que c'est une accumulation de mauvais choix et d'erreurs qui le repoussent si loin, alors que Pedro Acosta a prouvé que la KTM était capable de bons résultats. "Au cours du week-end, on a eu de petits soucis qui ont rendu toutes les séances choquantes mais la réalité n'est vraiment, vraiment pas si mauvaise", a assuré le Sud-Africain.

À nouveau 17e sur la grille ce dimanche, Binder risque encore d'avoir du mal à jouer les premières places. Il a déjà perdu une position au championnat samedi, au profit d'Enea Bastianini.