Acosta frustré par son sprint : "Je n'aime vraiment pas perdre !"

Pedro Acosta a encore fait tourner les têtes samedi à Austin, avec le meilleur temps en EL2, la deuxième place sur la grille de départ et la quatrième du sprint, son meilleur résultat dans cet exercice... mais il en faut déjà plus pour satisfaire le rookie de l'équipe Tech3. Alors qu'il entamait le championnat en martelant son absence d'objectifs, Acosta n'a cette fois pas pu cacher sa frustration de ne pas avoir décroché une médaille.

Marc Márquez a pris l'avantage dès le départ mais le #31 est resté au contact de son illustre compatriote, et a fini par porter une attaque à mi-course. Márquez a pu répliquer immédiatement et dans la foulée, Acosta a vu Jorge Martín le doubler. Il a alors eu du mal à rester au contact et a vu l'arrivée au quatrième rang, reconnaissant qu'il n'était "pas trop" satisfait de s'être fait avoir comme le débutant qu'il est.

"C'était si proche et si loin en même temps", a-t-il déclaré. "Je n'aime vraiment pas perdre, c'est de pire en pire chaque année ! Mais en tout cas, il semble que c'était le premier jour où l'on était vraiment rapides en qualifications, le premier jour où on a pris un super bon départ, le premier jour où on a occupé une place sur le podium pendant une longue partie de la course."

Alors que le GP du Qatar avait illustré le besoin de mieux gérer les pneus, cette course sprint au Texas a montré à Acosta qu'il fallait aussi doser son attaque sur la distance de l'épreuve : "Au final, Marc et Jorge ont été plus intelligents que moi. Ils savent vraiment comment lire la course pour attaquer aux bons moments, pour me doubler, etc. On doit tirer les leçons de ça, c'est ce qui nous rendra encore plus forts."

"On peut peut-être faire toute la course à 95% et n'attaquer à 100% que pendant trois tours, les moments importants de la course", a-t-il noté. "C'est une chose que Marc et Jorge ont pas mal à l'esprit. Ils ont été plus intelligents."

On en veut plus, tous ceux qui sont là, ou alors c'est que tu aimes perdre ! [rires]

L'Espagnol assume cette ambition avec le plus grand des naturels : "On en veut plus, tous ceux qui sont là, ou alors c'est que tu aimes perdre ! [rires] Tu aimes perdre ou pas ? [rires] OK, en prenant les choses positives, on a été plus rapides qu'à la course sprint de Portimão, on est plus performants, on améliore les choses... mais on en veut plus."

Pedro Acosta a longtemps été au contact de Marc Márquez Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

Tellement plus que le fait d'être le meilleur pilote KTM depuis le début du week-end, ce qui confirme sa performance de la course principale à Portimão, n'est déjà plus véritablement un motif de satisfaction pour Acosta : "Je ne pense pas à ça. Il faut penser au fait que l'on a trois motos devant nous. Je ne veux pas être là et la marque, l'usine, ne veut pas être là. On doit travailler sur ça."

Tech3 change aussi ses repères

Le podium de Portimão semble avoir totalement changé les attentes, même en interne. "Ce qui est incroyable, c'est que dans le box, les gens de l'équipe étaient un peu déçus alors que c'est la troisième course sprint", a souligné Hervé Poncharal, le grand patron de Tech3, sur Canal+. "Une quatrième place, c'est plus que ce dont on aurait pu rêver et signer il y a quelques courses."

"Mais c'est vrai que vu les performances qu'il a faites pendant les essais, l'aisance qu'il a et le sentiment de confort qu'il a sur ce circuit jusqu'à présent, quand on a vu qu'il était parti dans le groupe, on a bien vu [...] qu'il était mieux que Marc. Mais Marc, il a du métier !"

"Il voulait absolument le dépasser, il s'est un peu énervé et a un peu trop tapé dans le pneu arrière. Non seulement, il n'a pas pu dépasser Marc pour éventuellement essayer d'être deuxième, mais ça a permis à Martín de revenir. Quand il n'avait plus de pneu, il a juste vu l'arrivée pour finir quatrième."