Une médaille d'argent "inattendue" pour Marc Márquez

Après une première médaille dans l'exercice du sprint au GP du Portugal, Marc Márquez a décroché à nouveau la deuxième place de cette course courte au Texas. Courant pourtant sur celui qui a longtemps été son circuit fétiche, il a jugé ce résultat "inattendu" cette fois, compte tenu de ses sensations différentes entre ce week-end et le précédent et de problèmes qui sont venus le gêner.

"Franchement, aujourd'hui, cette deuxième place a été inattendue", a-t-il expliqué samedi soir. "Il est vrai qu'on a progressé ce matin, mais à partir du troisième, quatrième et cinquième tour, mes sensations ont été terribles. J'ai commencé à avoir quelques problèmes qui n'étaient pas là pendant les essais."

"Ça a fait que je n'étais pas assez concentré et il m'a fallu du temps pour résoudre ces problèmes avec le pilotage. Mais j'ai attendu mon moment et j'ai réussi à un peu éviter ces problèmes et à me montrer plus rapide et plus régulier, surtout dans le secteur 1 où je perdais beaucoup. Ça m'a donné la possibilité de creuser l'écart dans les derniers tours."

Tout de suite positionné au deuxième rang derrière Maverick Viñales lorsque la course s'est élancée, Marc Márquez s'est retrouvé directement en bagarre contre Pedro Acosta et Jorge Martín. Attaqué par le rookie à mi-course, le pilote Gresini a immédiatement répliqué et s'est ainsi mis à l'abri du retour du leader du championnat. Durant la seconde moitié de l'épreuve, il s'est suffisamment détaché pour valider sa deuxième place, en dépit des difficultés qu'il rencontrait.

Alors que Martín, finalement troisième, a expliqué avoir été touché par des problèmes de vibration à l'arrière, qu'il a déjà expérimentés à plusieurs reprises cette année, Márquez a laissé entendre qu'il avait lui aussi été concerné : "Je ne sais pas ce que Martín a dit, mais [j'ai eu] des problèmes similaires. On doit comprendre ce qui se passe."

Marc Márquez a eu des sensations "terribles" pendant le sprint. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pour toutes ces raisons, mais aussi en pensant à la marge de progression qu'il garde, le pilote espagnol porte un regard différent sur cette deuxième place et celle obtenue il y a trois semaines, au Portugal.

"C'est différent. Franchement, à Portimão, mes sensations avec la moto étaient meilleures. Je pilotais mieux. Aujourd'hui, ici, je ne pilotais pas bien", a-t-il expliqué. "J'ai le sentiment que je peux encore améliorer certaines choses dans mon pilotage, pourtant même comme ça, j'ai pu faire deuxième. À Portimão, j'avais le sentiment de piloter à la perfection et j'avais terminé deuxième."

"J'ai donc la chance de ne pas être à la limite de la moto, alors on va voir si demain j'arrive à, surtout, être plus régulier dans les chronos parce que Viñales a été super régulier et super rapide aujourd'hui."

"Demain... Si vous me dites maintenant que je terminerai troisième, sur le podium, je signe", a ajouté Márquez samedi, reprenant le raisonnement qu'il tenait en arrivant au Texas. "C'est mon job, je dois tout le temps être réaliste. Évidemment, le rêve est d'essayer de gagner, oui, mais c'est un rêve. La vision réaliste, c'est que Martín et Viñales sont plus rapides que nous, et ensuite il y a Acosta, Bagnaia et Bastianini qui sont très similaires à notre rythme. Alors on va voir si demain, j'arrive à être régulier dès le premier tour. Essayer de faire une course régulière sera la clé."

En attendant, il fallait bien une petite danse pour fêter ça...