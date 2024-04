Martín "chanceux" d'avoir évité une blessure en qualifications

Jorge Martín n'a pas vécu le samedi qu'il pouvait espérer au GP des Amériques. Seul pilote à rivaliser avec Maverick Viñales vendredi, deux chutes en qualifications l'ont empêché de lutter avec son compatriote, tant pour la pole que pendant la course sprint. La première erreur de Martín en Q2 a été sans grandes conséquences et il a pu immédiatement repartir à l'assaut du chronomètre... pour finalement tomber à nouveau, à très haute vitesse cette fois. Le pilote Pramac s'estime chanceux d'avoir évité le highside, qui aurait pu se traduire par une blessure.

Finalement en mesure de repartir sur sa deuxième moto, mais pas équipée du même pneu à l'avant, Martín a dû se contenter de la sixième place sur la grille de départ du sprint. Il a profité du mauvais envol de Pecco Bagnaia mais a été doublé par Aleix Espargaró, avant de reprendre l'avantage sur le pilote Aprilia avant la fin du premier tour. Il a ensuite dépassé Enea Bastianini lors de la troisième boucle puis Pedro Acosta dans la sixième. Il espérait alors faire de même sur Marc Márquez, mais il n'a pas pu rester à son contact.

Finalement troisième, Martín a sauvé les meubles et même augmenté son avance au championnat, alors qu'il a, comme de nombreux pilotes, été replongé dans les problèmes de vibrations souvent subis en début de saison. Pas de quoi l'inquiéter pour la course principale, puisqu'il avait connu cette mésaventure à Portimão avant de s'imposer le lendemain... Son objectif sera le même ce dimanche, malgré son départ en deuxième ligne.

Que s'est-il passé en qualifications ?

J'étais très chaud dans le premier tour. J'avais déjà gagné trois dixièmes par rapport à [vendredi] dans le premier secteur donc je pense que ça aurait été un bon tour, mais j'ai perdu du temps au virage 11 tout le week-end. J'en ai fait un peu trop. Dès le début, vous avez pu voir que j'ai dépassé la limite. Puis j'ai relevé la moto et je me suis dit "La moto va bien, essayons à nouveau". J'étais bon, j'ai encore amélioré le chrono par rapport [à vendredi], pas énormément mais c'était un bon tour, peut-être pour être dans le top 3.

J'ai été trop agressif sur l'accélérateur dans ce virage. Je pense que j'ai été chanceux parce que si j'avais fait un highside à ce moment-là, je ne serais pas là pour vous parler, c'est sûr.

Avec la deuxième moto, avec le tendre à l'avant, pour moi c'était impossible d'être au même niveau. J'étais content de la sixième place, je la prends, ça va. C'est tout.

Les combinaisons Alpinestars sont assez résistantes...

Je pense qu'Alpinestars fait un travail incroyable avec cette combinaison parce que j'ai eu peur lors de la deuxième chute, c'était vraiment, vraiment rapide. Je ne sais pas exactement quelle était la vitesse, c'était peut-être 200 km/h, quelque chose comme ça, et il n'y avait pas un seul trou. Je suis très content de la marque avec laquelle je suis, on va progresser ensemble.

Lors du sprint, les tentatives de dépassements sur Márquez et Acosta étaient-elles difficiles ou fun ?

Je pense que j'ai tardé à faire les manœuvres. Si je n'avais pas perdu deux ou trois positions au premier virage, avec Enea [Bastianini] et Aleix [Espargaró], après je pense que je serais plus remonté. En les doublant, je pense que tout est devenu chaud à l'avant et j'avais du mal à ralentir la moto. Pedro [Acosta] freinait vraiment tard donc c'était difficile de porter une attaque.

Dès que je faisais une manœuvre, je m'échappais face à ceux derrière moi donc je pense que [dimanche], en étant un peu plus concentré sur le départ et le premier virage, je pourrai peut-être me battre avec Maverick. Je l'espère.

Quand tu t'es retrouvé troisième, tu pensais pouvoir revenir sur Marc ?

Je pensais être un peu plus rapide à ce stade, puis Marc a fait un bon chrono. J'étais proche mais je devais prendre un peu trop de risques pour être derrière lui. Actuellement, avec cette situation derrière un pilote, c'est très compliqué, donc pfff... tout devient plus risqué. J'ai décidé de m'arrêter là et de garder quelque chose pour [dimanche] !

Bagnaia et Bastianini ont dit qu'ils ne ressentaient aucun grip... As-tu perçu une différence ?

Je pense qu'il y en avait un peu moins que la normale, mais on avait aussi beaucoup de vibrations. À partir du deuxième tour, j'ai un peu souffert des vibrations, j'ai [failli] tomber dans beaucoup de virages. Avec Ducati, on doit comprendre comment progresser parce que je pense que l'on perd des opportunités de meilleurs résultats.

Est-ce que tu as des problèmes de chattering, surtout en pneu tendre ?

Oui, [samedi] j'étais vraiment à la limite à partir du deuxième ou du troisième tour. C'était vraiment difficile d'entrer dans les virages, j'avais des vibrations en étant sur l'accélérateur. Je suis optimiste pour [la course] parce que tous les samedis où on a eu ce problème, et c'en était un, le lendemain c'était mieux, donc je pense que ce sera mieux [dimanche].

Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Vas-tu prendre le tendre ou le medium ?

Je ne sais pas. Je pense que je vais faire la course avec le tendre mais on verra, parce que je crois que Maverick et Pecco ont roulé avec le medium. Peut-être que je vais l'essayer pendant le warm-up, mais sinon, le tendre tient de nombreux tours donc je suis confiant avec le tendre.

On n'a fait que deux week-ends et demi, mais penses-tu au championnat ?

Non, non, pas du tout. C'est inutile d'y penser. Je me concentre pour progresser par rapport à l'an dernier, par rapport à la journée précédente. Je crois qu'en faisant ce travail, on est sur la bonne voie. On doit être constants, essayer d'être tout le temps dans le top 3 ou le top 4 pour prendre le plus de points possible à chaque course. C'est tout.