Qualifs - Viñales au-dessus du lot, Martín deux fois piégé !

La grille de départ de ce week-end texan, valant pour le sprint de ce samedi (22h en France) et la course principale (dimanche, 21h), verra Maverick Viñales s'élancer du meilleur emplacement, auteur de sa deuxième pole avec Aprilia. C'est le résultat d'une séance qualificative survolée par l'Espagnol, mais également marquée par les déboires de Brad Binder et Jorge Martín, deux des hommes forts de ce début de saison.

Q1 - Binder et les Français recalés

Toutes les motos japonaises du championnat étaient réunies dans la première partie des qualifications, et donc notamment les deux pilotes français. On trouvait également trois KTM, les deux Aprilia satellites et la Ducati d'Álex Márquez. Autant de prétendants aux deux tickets de repêchage mis en jeu pour espérer rejoindre les dix plus rapides d'ores et déjà assurés de se battre pour la pole en Q2.

Brad Binder figurait parmi les favoris, mais une chute dès son premier tour lancé a mis à mal les ambitions du Sud-Africain. Remonté en selle, malgré quelques éléments aéro de sa KTM s'envolant alors qu'il prenait de la vitesse, Binder est rentré ranger la RC16 abîmée au garage pour repartir avec sa seconde moto.

La première salve de tours rapides était passée et c'est Miguel Oliveira qui menait la danse en 2'01"844, devançant de 26 petits millièmes Álex Márquez. Mais une fois le deuxième pneu tendre monté sur les motos, l'avantage est allé à Jack Miller sur la KTM, avec un gain de trois dixièmes. Álex Márquez s'est maintenu à la deuxième place, encore une fois avec un écart minime (12 millièmes !). Aucun des gros bras n'a pu faire mieux dans le tour suivant, le dernier permis par cette courte séance d'un quart d'heure, et les deux qualifiés sont donc restés à l'abri.

Álex Rins, vainqueur de ce Grand Prix l'an dernier, a obtenu la 15e place sur la grille, derrière les Aprilia de Raúl Fernández et Miguel Oliveira. Sur la sixième ligne on retrouvera son coéquipier, Fabio Quartararo. Le Français venait de boucler le tour lui valant cette place lorsqu'il est tombé au virage 1, se relevant indemne. Quant à Binder, il n'a finalement pas réussi à se mêler à la lutte pour les meilleures places et devra donc s'élancer de la 17e place sur la grille, loin d'être idéal pour lui qui entend défendre sa deuxième place au championnat.

Quant à Johann Zarco, il s'est montré le plus rapide au guidon de la Honda, mais cela ne lui vaudra que la 19e place sur la grille, sachant que les RC213V ferment la marche dans un tir groupé.

GP des Amériques MotoGP - Q1

Q2 - Martín deux fois par terre !

Lorsque la Q2 a démarré, Marc Márquez a jeté son dévolu sur Jorge Martín, s'installant dans sa roue pour tenter d'attraper le meilleur chrono possible. Mais le lièvre a vite disparu de son champ de vision ! La Ducati Pramac est partie à la faute dans le virage 11, dans une glissade similaire à celle subie par Binder en Q1, et là aussi dès son premier tour lancé.

Pendant ce temps, Maverick Viñales battait le record de la piste établi seulement hier, en s'emparant de la pole provisoire en 2'01"243, avec Marc Márquez déjà solide deuxième avec tout juste 23 millièmes de retard.

Martín était vite reparti après sa chute et, sans être repassé par les stands, il s'était lancé à l'assaut du chrono pour tenter de se replacer. Il n'a toutefois pas eu le temps de boucler ce tour rapide, car il a cette fois perdu l'arrière au virage 18. Deux chutes en quelques minutes, ça vous rappelle quelque chose ? C'est normal ! L'Espagnol était déjà tombé deux fois en Q2 l'année dernière !

Le pilote Pramac était pourtant bel et bien au rendez-vous quelques minutes plus tard lorsque tout le monde s'est élancé pour la phase décisive de ces qualifications. Son effort lui vaudra le sixième temps, un moindre mal après une séance aussi mouvementée pour lui.

Quant à Viñales, il était décidément très loin de ces préoccupations. Ultra efficace, le pilote Aprilia a bouclé un tour de toute beauté et décroché une pole incontestable avec plus de trois dixièmes de marge. C'est bien simple, il s'agit du premier tour en 2'00 qu'une MotoGP ait été capable de réaliser sur le COTA !

Derrière l'Aprilia, on a vu la KTM de Pedro Acosta se faufiler devant la Ducati de Marc Márquez, le #93 ne parvenant pas à améliorer sa copie dans les derniers instants. Voilà une première ligne qui annonce un gros show pour les courses, alors que la deuxième ligne réunira les Ducati officielles de Pecco Bagnaia, Enea Bastianini et donc Jorge Martín.

À noter qu'Aleix Espargaró et Marco Bezzecchi sont tombé dans les dernières minutes de la séance. L'Espagnol partira de la troisième ligne avec Fabio Di Giannantonio et Franco Morbidelli. Álex Márquez, qui n'a pas pu boucler de tour rapide, ferme la marche derrière Bezzecchi et Miller.

GP des Amériques MotoGP - Q2