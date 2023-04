Bradl révèle qu'il n'a finalement pas testé le châssis Kalex pour Honda

Charger le lecteur audio

Le mois dernier, Motorsport.com rapportait que Honda était prêt à évaluer un nouveau châssis conçu par le fabricant allemand Kalex lors d'un test privé prévu à Jerez avant le Grand Prix des Amériques. Cette évaluation devait initialement se dérouler lors du test post-course prévu sur cette même piste de Jerez le 1er mai, mais avait été avancée à ce rendez-vous qui aurait pu permettre de le faire débuter en course dès Austin si les résultats s'étaient révélés concluants.

Ce test a bien eu lieu en début de semaine, cependant le pilote essayeur du HRC, Stefan Bradl, a assuré à son arrivée à Austin − où il remplace Marc Márquez, blessé − qu'il n'avait "pas de châssis Kalex" à essayer à Jerez.

"On a fait deux jours, c'était bien parce qu'on a appris des choses. Il y a eu des rumeurs à propos du châssis Kalex", a déclaré Stefan Bradl jeudi. "Pour vous le dire directement, il n'était pas là, je n'ai rien vu de tout ça. On a travaillé sur notre programme normal, notre programme d'essais. On avait de nouvelles choses, bien sûr, mais je dois être prudent. Ce test était privé et confidentiel, même si d'autres constructeurs étaient présents. Mais tout ce que je peux dire, c'est que nous n'avions pas de châssis Kalex."

Stefan Bradl, pilote essayeur Honda

Joan Mir, qui va reprendre la compétition à Austin après avoir manqué le dimanche du GP d'Argentine en raison d'une blessure à la cheville et d'un traumatisme crânien, a affirmé ne rien savoir au sujet de ce châssis Kalex. Il a toutefois ajouté qu'il ne ferait pas "confiance" à un châssis pour résoudre à lui seul tous les problèmes qu'il rencontre sur la RC213V.

"Ce châssis, je n'en ai entendu parler que grâce à vous [les médias]", a déclaré le pilote Repsol Honda. "Je n'en sais rien pour l'instant, je dois en parler à l'équipe. J'en ai entendu parler, mais pour l'instant, je ne pense pas que ce soit sur la table."

"Je ne fais pas confiance à un châssis qui me donnerait tout ce dont j'ai besoin en termes d'accélération, de vitesse de pointe et tout le reste. Je ne pense pas que ça se passe comme ça. Toute aide que l'on reçoit est la bienvenue et elle est très importante. J'ai une grande confiance dans le fait de travailler sur les détails et de ne pas changer complètement la moto d'une course à l'autre, sans quoi on ne comprend pas le potentiel de la moto."

Les dirigeants de Honda n'ont, eux, pas encore expliqué pourquoi le constructeur n'avait finalement pas testé ce châssis Kalex à Jerez, ni précisé s'il avait été apporté à Austin ou non.

