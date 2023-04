Marc Márquez n'est pas prêt : il est forfait pour Austin

Charger le lecteur audio

Les médecins ont mis fin aux espoirs de Marc Márquez : il n'est pas en capacité de reprendre la compétition tout de suite et va donc devoir manquer le Grand Prix des Amériques cette semaine.

Honda a annoncé la nouvelle ce mardi après-midi après un dernier scanner passé par le pilote espagnol. "Marc Márquez et son équipe médicale, dirigée par le Dr Ignacio Roger de Oña, de l'hôpital Ruber Internacional de Madrid, ont confirmé que le premier os métacarpien était toujours en cours de guérison", indique un communiqué de presse de l'équipe Repsol Honda.

Il est précisé que c'est après une consultation étroite avec l'équipe et le HRC qu'il a été unanimement décidé "de laisser la blessure guérir complètement et d'éviter tout risque inutile". Cela signifie que Marc Márquez ne va pas faire le voyage pour le Texas, où se déroulera cette semaine la troisième manche du championnat. Il va poursuivre à son domicile son programme de rééducation afin de retrouver sa bonne forme physique "dès que possible".

Première absence à Austin en dix ans

Le champion espagnol s'est blessé dans un accrochage survenu le 26 mars au troisième tour du Grand Prix du Portugal, épreuve d'ouverture du championnat. Opéré dans la foulée pour une fracture du premier os métacarpien de la main droite, il a déjà manqué la manche argentine quelques jours plus tard, mais espérait faire son retour pour son épreuve fétiche d'Austin.

Arrivée au calendrier en 2013, lorsque lui-même intégrait la catégorie MotoGP, il l'a totalement dominée durant six ans, invaincu en qualifications comme en course. Une chute en 2019, alors qu'il se trouvait en tête, avait ouvert le palmarès à un adversaire (Álex Rins sur la Suzuki), avant que Márquez ne retrouve la première place en 2021, pourtant déjà diminué à l'époque. L'an dernier, là aussi touché physiquement, il avait dû se contenter de la sixième position et avait vu les records qu'il détenait depuis des années lui échapper au profit de pilotes Ducati.

Cette fois, c'est donc une blessure à la main qui le met sur la touche et qui, dans le même temps, repousse un peu plus encore la polémique entourant l'accident de Portimão. Car Márquez a reçu un double long-lap pour cet accrochage, ayant également blessé Miguel Oliveira, mais l'application de cette pénalité fait débat. Initialement annoncée pour le GP d'Argentine, la sanction a finalement été précisée par les commissaires qui ont fait savoir qu'elle serait à purger lors du prochain Grand Prix du #93, ce qui a entraîné un recours en appel de Repsol Honda. La Cour d'Appel de la FIM est donc saisie et l'on attend toujours que l'affaire soit tranchée.

Marc Márquez se tourne en tout cas vers le rendez-vous suivant pour espérer faire son retour, en l'occurrence le Grand Prix d'Espagne qui se courra dans deux semaines à Jerez. Honda doit pour sa part préciser qui remplacera son leader à Austin, généralement habitué à faire appel à son pilote essayeur Stefan Bradl pour cela. Mais il faut également voir si l'autre titulaire de l'équipe, Joan Mir, sera apte, car lui-même a manqué la course dominicale de Termas de Río Hondo, victime d'une lourde chute la veille lors du sprint.

Pour sa part, Miguel Oliveira a annoncé qu'il faisait le voyage vers le Texas dans l'espoir de disputer ce Grand Prix. Touché à un tendon de la jambe droite dans ce violent choc avec l'Espagnol, il avait dû manquer le GP d'Argentine. Il sera soumis à un contrôle médical jeudi au circuit pour obtenir l'accord des officiels.