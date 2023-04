Victime de vertiges, Joan Mir déclare forfait pour le GP d'Argentine

Charger le lecteur audio

Joan Mir ne prendra pas le départ du Grand Prix d'Argentine cet après-midi, après s'être ajouté à la longue liste des forfaits. Le pilote Honda est lourdement tombé après un highside dans le premier tour de la course sprint samedi, et a mis du temps à se relever.

Les premiers examens sur le circuit ont révélé un traumatisme crânien et un gros hématome à la cheville droite, et Mir s'est rendu à l'hôpital Santiago del Estero pour passer un scanner, avant de revenir au centre médical de la piste pour de nouveaux contrôles.

Un examen après une nuit de sommeil et avant le warm-up était prévu ce dimanche et Joan Mir, qui ressent encore des vertiges, a naturellement été empêché de reprendre la piste.

"Après un examen ce matin, Joan Mir a été déclaré inapte pour le GP d'Argentine par le MotoGP et l'équipe médicale du circuit, en raison d'un traumatisme crânien et cervical", explique Honda dans un communiqué. "Le scanner et l'échographie pratiqués à l'hôpital Santiago del Estero confirment une lordose cervicale physiologique et Mir continue d'éprouver des nausées et des vertiges."

"Mir va rentrer en Europe pour poursuivre sa convalescence et revenir totalement prêt pour le Grand Prix des Amériques, du 14 au 16 avril."

Le forfait de Joan Mir porte à cinq le nombre de pilotes absents au GP d'Argentine, dont les deux représentants de l'équipe Honda officielle. Marc Márquez, qui a provoqué un accident au GP du Portugal, souffre en effet d'une fracture à la main droite et Miguel Oliveira, touché à un ligament de la jambe droite dans cet incident, a aussi dû déclarer forfait.

Les deux autres sont Enea Bastianini, qui s'est fracturé une omoplate après avoir été percuté par Luca Marini dans la course sprint de Portimão, et Pol Espargaró, dont la mâchoire et des vertèbres ont été fracturées après une grosse chute le vendredi. Le pilote Tech3 sera absent plusieurs semaines, tandis que les tous les autres pilotes blessés visent un retour à Austin, dans deux semaines.