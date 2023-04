Course sprint - Parti 15e, Binder s'offre un succès inattendu ! Brad Binder a remporté la course sprint en Argentine, après un premier tour exceptionnel qui l'a vu gagner 12 positions. VR46 a placé ses deux pilotes sur le podium, auquel Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo n'ont pas pu prétendre.