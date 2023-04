Pecco Bagnaia a limité les dégâts dans un sprint "pas facile"

Charger le lecteur audio

Vainqueur des deux courses de Portimão, Pecco Bagnaia sait déjà qu'il ne fera pas aussi bien à Termas de Río Hondo. Bien que qualifié en première ligne, grâce à son choix de passer sur les pneus slicks à la fin d'une Q2 disputée sur une piste séchante, le Champion du monde n'a jamais pu prétendre à la première place pendant la course sprint samedi.

Après un bon envol, Bagnaia a été gêné par Franco Morbidelli, ce qui lui a fait perdre plusieurs places en abordant le premier virage. Sa course l'a vu osciller entre la quatrième et la septième position, dans une lutte incessante face à Álex Márquez et les pilotes VR46. Cinquième à l'entame du dernier tour, le #1 a subi une glissade qui a permis à Márquez de repasser devant et il a finalement dû se contenter de la sixième place.

"Ce n'était pas facile", a reconnu l'Italien, en délicatesse sur sa Ducati. "Dès le départ, j'ai manqué de sensations sur l'avant. C'était peut-être la pression, peut-être la température mais en tout cas, j'étais là. J'ai peut-être perdu un peu de temps dans la bagarre avec Álex, ça nous a mis un peu en retrait, mais je pense qu'on peut être satisfaits. On a réussi à finir la course, ce n'était pas facile. Déjà, au départ, j'ai perdu quelques places mais j'ai réussi à être là, à avoir un bon rythme."

"Je pense qu'on doit un peu progresser", a ajouté Pecco Bagnaia. "À l'accélération, dans certaines parties de la piste je contrôlais peut-être un peu trop. Au freinage, ça allait mais je perdais du temps en milieu de courbe à cause de la pression à l'avant."

La possibilité de faire mieux en course

Malgré cette petite déception, rien n'est perdu pour Pecco Bagnaia pour la course principale. Dimanche matin, le warm-up permettra de corriger certaines faiblesses et le nombre de tours deux fois plus important pourrait redistribuer les cartes, même si certains pilotes ont fait forte impression samedi.

"Le rythme de Marco [Bezzecchi] était imbattable, Brad [Binder] a aussi été incroyable", a observé l'Italien, qui juge néanmoins que son rythme aurait été "suffisant pour le podium" si les bagarres ne lui avaient pas coûté de temps. "Il faut continuer comme ça pour [dimanche], progresser dans les domaines où on a vu que j'avais un peu de mal. Je suis assez confiant pour que la course soit différente avec l'usure du pneu arrière."

L'une des bonnes nouvelles pour Pecco Bagnaia est que Brad Binder, vainqueur de la course sprint, devra à nouveau s'élancer d'une lointaine 15e place. La remontée très rapide du Sud-Africain l'a toutefois épaté samedi : "Son départ était d'un autre niveau ! Je pensais que mon départ en Malaisie était bon mais il a fait quelque chose de fou. Il peut être très satisfait, pour la victoire également."

En attendant, cette sixième place samedi rapporte quatre points au leader du championnat. "Ce ne sont que quatre points, mais c'est beaucoup dans un championnat comme celui-ci", a-t-il rappelé auprès du site officiel, jugeant que la course longue lui conviendra plus. "Je me sens plus compétitif dans la gestion, mais on verra. Peut-être que je vais mal partir et que je serai derrière ! Il faut qu'on garde notre calme, qu'on essaye de bien travailler et qu'on améliore notre situation, puis on va essayer de faire au mieux pendant la course."