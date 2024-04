Le résultat d'Austin signe du "handicap" de Ducati ?

Le triomphe de Maverick Viñales à Austin a privé Ducati d'un record, celui d'une série de 12 victoires consécutives. Celui-ci est aujourd'hui détenu par Honda et la marque italienne aurait pu l'égaler si l'un de ses pilotes avait passé l'arrivée de la course de dimanche en premier. Elle devra cependant se contenter des 11 succès obtenus consécutivement entre les GP de Saint-Marin 2023 et du Portugal 2024, et retenter l'exploit d'un enchaînement plus long encore.

Au-delà de cette rare défaite, les amateurs de statistiques auront remarqué que Ducati a même été battu par deux marques, puisqu'à la victoire de Maverick Viñales pour Aprilia s'est ajoutée la deuxième place de Pedro Acosta sur KTM. La première Desmosedici à l'arrivée a été celle d'Enea Bastianini, troisième. Sur ce point, c'est une première depuis le GP de Valence 2022, qui s'est couru 525 jours avant celui-ci, le 6 novembre 2022.

Lors de ce dernier Grand Prix de la saison 2022, c'est Suzuki qui avait gagné grâce à Álex Rins, alors que Brad Binder était monté sur la deuxième marche du podium pour KTM, devant Jorge Martín. Depuis, Ducati n'avait cédé que trois victoires à la concurrence, et jamais la marque italienne n'avait été battue par deux constructeurs. La seule fois où elle avait dû se contenter de la troisième place, c'était au GP de Catalogne 2023, où Aprilia avait fait le doublé. Cela fait donc 22 Grands Prix pendant lesquels Ducati avait obtenu 19 victoires, six doublés et même huit triplés.

Certes, le constructeur de Borgo Panigale aurait peut-être eu le potentiel de gagner cette épreuve à Austin, sans des erreurs coûteuses pour Enea Bastianini (dans le premier tour) et pour Marc Márquez (tombé alors qu'il était en tête au 11e tour). Mais plusieurs éléments témoignent d'une évolution de la situation en comparaison à celle qui concerne la série qui vient de prendre fin, notamment la progression de Viñales sur l'Aprilia et l'arrivée d'un Acosta déjà capable de grandes choses sur la KTM.

VIDÉO - Le résumé du Grand Prix des Amériques

L'autre élément que souhaite pointer la direction de Ducati, c'est la donne réglementaire, qui a changé cette année. Sachant sa marque confrontée à un cadre plus compliqué cette saison avec la mise en place d'un nouveau système de concessions qui la défavorise sur la base des résultats de ces derniers mois, Claudio Domenicali avait anticipé que tout succès des Rouges serait "la meilleure des campagnes marketing". Aujourd'hui, il est prompt à rappeler que cela pèse bel et bien dans les capacités de Ducati face à la concurrence.

"La course a été très belle, même si nous n'avons pas fait la plus belle course que nous aurions pu faire", concède le PDG de Ducati dans une interview pour GPOne. "Le championnat est long et il y a quand même eu trois Ducati aux cinq premières places. Évidemment, nous ne pouvons pas gagner toutes les courses, sinon les journalistes vont se plaindre en disant que c'est un championnat mono-marque ! [rires] Mais je voudrais rappeler que cette année, Ducati court avec un handicap et je pense qu'il est intéressant de le faire au regard d'une course comme celle de dimanche."

"L'organe qui régit le championnat du monde a émis une série de concessions qui ont offert des avantages à tout le monde, sauf à Ducati, en consentant à nos adversaires de faire des wild-cards dans lesquelles ils vont pouvoir développer la moto. De plus, le nombre de pneus a été limité pour Ducati, alors que d'autres constructeurs, qui n'ont pas bien su gérer leur processus de développement, ont reçu de grandes concessions", énumère le patron italien.

"Disons que nous courons avec un petit sac sur les épaules, qui ne nous permet assurément pas de courir plus vite qu'avant. Nous l'avons accepté, conscients des limites que cela implique", ajoute Claudio Domenicali, qui peut toutefois se rassurer quant au potentiel de ses motos : ce Grand Prix était le 49e de suite qui voyait une Ducati figurer sur le podium et le 63e consécutif où la marque était représentée sur la première ligne de la grille de départ.