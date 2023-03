Honda fait appel de la nouvelle décision sur Márquez !

Charger le lecteur audio

La saison 2023 du MotoGP démarre décidément dans un climat étrange. Après un week-end portugais qui a vu la première course sprint mais surtout un total de quatre pilotes blessés et d'ores et déjà forfaits pour la manche de ce week-end en Argentine, le feuilleton de la pénalité de Marc Márquez suite à son accident avec Jorge Martín et Miguel Oliveira connaît un nouveau rebondissement.

Ce mercredi, en effet, Honda a indiqué interjeter appel de la décision rendue ce mardi par les commissaires du MotoGP. Pour rappel, dimanche, dans la foulée du GP et de l'accrochage provoqué par Márquez, la première décision prise par les commissaires liait la sanction (un double long-lap à respecter en course) à l'épreuve d'Argentine. Or, le pilote étant blessé à la main droite et devant renoncer à prendre part à la course de Termas de Rio Hondo, d'aucuns ont suggéré que la sanction était de fait caduque.

À la suite de discussions à ce sujet, la seconde décision, rendue publique deux jours après la première et présentée comme une simple clarification, a donc pris soin de modifier la portée de cette pénalité en indiquant qu'elle serait mise en place à la prochaine course à laquelle le champion espagnol pourrait prendre part. Or, cette seconde décision sur les mêmes faits est ce qui justifie la réaction de Repsol Honda et son appel, la structure officielle estimant que ce qui s'est passé sur le plan procédural ces derniers jours n'est absolument pas en ligne avec les textes qui régissent la discipline.

"En ce qui concerne la sanction imposée par la FIM à Marc Márquez pour l'incident de course survenu lors du Grand Prix du Portugal, Repsol Honda Team considère que la modification de la sanction consistant en un changement de critère sur le moment où la sanction doit être appliquée, cette modification ayant été émise par la FIM deux jours après que la sanction initiale a été rendue finale et définitive, n'est pas conforme aux règles en vigueur pour le Championnat du monde MotoGP de la FIM", peut-on lire dans le court communiqué.

"Pour cette raison, l'équipe Repsol Honda a l'intention d'utiliser tous les recours offerts par la réglementation en vigueur pour défendre ses droits et intérêts légitimes, qu'elle considère comme violés suite à la dernière résolution adoptée, et a notamment dûment déposé un recours devant les Commissaires d'Appel de la FIM."

