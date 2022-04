Championnat - Bastianini reprend son bien

Charger le lecteur audio

En tête du championnat depuis sa victoire lors du Grand Prix inaugural de la saison au Qatar, Enea Bastianini s'était vu dépossédé de son bien à l'issue du GP d'Argentine au profit d'Aleix Espargaró. En s'imposant ainsi à Austin, il a repris le leadership, pour cinq points seulement sur Álex Rins, qui est remonté depuis la quatrième place.

Le pilote Aprilia reste néanmoins dans le top 3 provisoire, devant Joan Mir, qui est aussi remonté, comme son coéquipier. Fabio Quartararo conserve pour sa part la cinquième position mais voit son retard passer de 10 à 17 points.

Les deux représentants Suzuki étant les mieux placés au championnat pilotes, ils maintiennent ainsi la marque japonaise en tête du classement par équipes et augmentent son avance à 32 unités sur KTM, qui limite les dégâts en restant deuxième. Aprilia est toujours troisième côté équipes mais passe quatrième au championnat constructeurs, toujours dominé par Ducati. La marque de Borgo Panigale voit toutefois son team officiel derrière Gresini et Pramac au niveau du championnat équipes.

Yamaha et Honda continuent d'être bons derniers côté constructeurs avec peu de points marqués à la fois par leurs pilotes officiels et leurs pilotes satellites. Yamaha est uniquement représenté aux avant-postes au championnat pilotes avec la cinquième place de Quartararo, Franco Morbidelli ne pointant qu'au 15e rang. La situation est encore plus compliquée pour Honda, avec les 11e et 13e places de Pol Espargaró et Marc Márquez.

Championnat pilotes après le GP des Amériques

Championnat équipes après le GP des Amériques

Championnat constructeurs après le GP des Amériques

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 86 25 16 20 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 KTM 59 20 25 10 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Suzuki 57 10 11 16 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Aprilia 51 13 7 25 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Yamaha 44 7 20 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Honda 34 16 4 4 10 - - - - - - - - - - - - - - - - -