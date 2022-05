Championnat - Quartararo conserve la tête

Charger le lecteur audio

Arrivé premier ex aequo du championnat face à Álex Rins au Grand Prix d'Espagne, Fabio Quartararo en repart avec un réel statut de leader. Sa seconde place en course lui a en effet permis de gagner sept points, non plus sur Rins, mais sur Aleix Espargaró, qui maintient sa régularité avec un troisième podium cette saison.

Moins dans le coup ce week-end, Enea Bastianini profite néanmoins de l'erreur de Rins pour revenir au troisième rang, reléguant ainsi l'Espagnol au quatrième.

La très bonne opération du jour vient évidemment de Pecco Bagnaia, qui passe de la dixième à la cinquième place du classement général et se retrouve à 33 points de Quartararo. Márquez remonte pour sa part au neuvième rang grâce à sa quatrième place, tandis que Brad Binder, premier pilote KTM, perd une place et se retrouve septième.

Si Ducati conserve la tête du championnat constructeurs, Yamaha et Aprilia font un bond en remontant deuxième et troisième, tandis que Suzuki et KTM dégringolent. Pas de changement pour Honda qui est toujours dernier.

Pas de changement non plus du côté du podium du championnat équipes puisque Suzuki, malgré la déconvenue de Rins et la discrète sixième place de Joan Mir, se maintient en tête devant Yamaha et Aprilia, qui ont toutefois grignoté des points. Le team Ducati officiel passe de la sixième à la quatrième position, et KTM se retrouve au cinquième rang.

Championnat pilotes après le GP d'Espagne

Championnat constructeurs après le GP d'Espagne

Pos. Constructeur Points 1 Ducati 131 25 16 20 25 20 25 - - - - - - - - - - - - - - - 2 Yamaha 89 7 20 8 9 25 20 - - - - - - - - - - - - - - - 3 Aprilia 83 13 7 25 6 16 16 - - - - - - - - - - - - - - - 4 Suzuki 80 10 11 16 20 13 10 - - - - - - - - - - - - - - - 5 KTM 76 20 25 10 4 11 6 - - - - - - - - - - - - - - - 6 Honda 57 16 4 4 10 10 13 - - - - - - - - - - - - - - -

Championnat équipes après le GP d'Espagne