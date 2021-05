Championnat - Quartararo repasse en tête pour un point

Fabio Quartararo a repris la tête du championnat du monde après être monté sur le podium du Grand Prix de France. Troisième à l'arrivée, le pilote Yamaha compte autant de trophées que Pecco Bagnaia après les cinq premières manches de la saison, mais ses deux victoires lui apportent l'avantage mathématique sur l'Italien, qui était arrivé au Mans aux commandes du classement général. Un avantage minime, toutefois, puisqu'un point seulement sépare les deux hommes après cette course.

Deuxième sous le drapeau à damier, Johann Zarco égale le résultat qu'il a obtenu par deux fois au Qatar et remonte désormais au troisième rang du championnat, à seulement 12 points du leader. Jack Miller, lui aussi, poursuit sa progression puisque sa deuxième victoire en deux courses lui permet d'engranger de gros points et de figurer désormais à la quatrième place, quatre unités derrière Zarco.

Ces progressions se font au détriment de Maverick Viñales, seulement dixième à l'arrivée dimanche au Mans, et de Joan Mir, contraint à l'abandon dès le début de la course. Malgré son abandon, Aleix Espargaró conserve quant à lui la septième place devant Franco Morbidelli, qui n'a pas non plus marqué de points aujourd'hui à la suite d'une chute dès les premiers tours. Derrière eux, Takaaki Nakagami et Pol Espargaró ramènent Honda dans le top 10 du championnat après cette course.

Grâce à ses deux victoires consécutives, Ducati reprend la main dans les deux autres classements, que dominait jusqu'à présent Yamaha. Trois points séparent les deux marques au championnat des constructeurs, et sept unités dans celui des équipes, que dominent leurs formations officielles respectives. Bien que dépassé par Pramac au championnat des teams, Suzuki conserve la troisième place parmi les marques, tandis qu'Aprilia, après son double abandon en France, se fait repasser par Honda et KTM.

Championnat pilotes après le GP de France

Championnat constructeurs après le GP de France

Championnat équipes après le GP de France

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 110 20 20 20 25 25 - - - - - - - - - - - - - 2 Yamaha 107 25 25 25 16 16 - - - - - - - - - - - - - 3 Suzuki 53 13 13 16 11 - - - - - - - - - - - - - - 4 Honda 43 8 3 9 13 10 - - - - - - - - - - - - - 5 KTM 38 3 8 11 5 11 - - - - - - - - - - - - - 6 Aprilia 35 9 6 10 10 - - - - - - - - - - - - - -