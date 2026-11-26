MotoGP GP de Valence

Le circuit de Valence remplace la fresque hommage à Rossi par un écran géant

Quelques jours seulement après que Marc Márquez a dépassé Valentino Rossi au nombre de titres mondiaux, l'Italien n'a plus de fresque qui lui soit exclusivement consacrée à Valence.

Rubén Carballo Rosa

Publié: 26 nov. 2026, 14:33

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Photo de : Dorna

En 2021, le circuit Ricardo Tormo de Valence avait installé une fresque en hommage à Valentino Rossi, à l'occasion de son départ à la retraite en MotoGP. Cinq ans plus tard, l'œuvre a été remplacée par un écran géant de 64 m².

Il y a cinq saisons, "Le Docteur" raccrochait son casque - du moins à moto - à l'occasion de la traditionnelle finale de Valence. Il avait alors eu droit à une belle célébration avec les autres pilotes présents sur la grille, ainsi qu'avec les fans qui avaient pu assister à l'événement malgré les restrictions liées au Covid.

Compte tenu de la longévité de sa carrière, marquée par neuf titres mondiaux en moto, 115 victoires et 235 podiums en plus de 400 courses, le circuit avait rendu un magnifique hommage à l'Italien.

L'immense fresque avait été inaugurée sur l'un des principaux bâtiments du circuit, celui qui longe la ligne droite des stands et constitue la plus haute structure à proximité du paddock. Commandée par le circuit Ricardo Tormo à l'artiste Axe Colours, elle avait été signée par Rossi lui-même, qui avait utilisé sa célèbre couleur jaune.

Mais lorsque les pilotes, les premiers journalistes et le public sont arrivés sur le circuit pour la finale du MotoGP de cette année, la fresque avait disparu. À sa place se trouvait un écran géant (voir ci-dessus).

L'explication officielle publiée sur le site du circuit indique que cette décision a été prise en raison de la dégradation du mur sur lequel la fresque était installée. Le nouveau format numérique continuera toutefois à rendre hommage à Rossi, mais aussi à d'autres figures de la discipline.

"La fresque a été réalisée pendant le week-end du Grand Prix au cours duquel Rossi a disputé sa dernière course en MotoGP. Le circuit Ricardo Tormo et le MotoGP avaient organisé plusieurs initiatives pour célébrer la carrière du nonuple champion du monde. Parmi elles figurait cette immense œuvre, qui était restée sur le circuit comme un témoignage permanent des adieux du pilote italien."

"Cinq ans plus tard, la dégradation du mur supportant la fresque réalisée par l'artiste urbain Axe Colours a rendu nécessaire la rénovation de la façade du bâtiment. Ces travaux ont imposé le retrait de l'œuvre et offert l'occasion de transformer cet hommage en un nouveau format numérique."

"L'œuvre a désormais été remplacée par un écran de 64 m² sur lequel l'image de Rossi prend vie grâce à des animations et à des contenus audiovisuels. Cette installation permettra de préserver l'hommage au numéro 46 tout en l'alternant avec d'autres images liées à l'histoire de la moto et à ses grandes figures."

La fresque hommage à Rossi.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Nicolas Collado, directeur général du circuit, a déclaré : "Nous souhaitons conserver notre hommage à Valentino Rossi, un pilote historique qui a choisi le circuit Ricardo Tormo pour la dernière course de sa carrière en MotoGP. Mais ce nouvel écran ouvre également la voie à d'autres mises à l'honneur. Des pilotes comme Marc Márquez, qui a désormais dépassé Rossi au nombre de titres mondiaux, font eux aussi partie de l'histoire de notre sport."

Le communiqué officiel conclut en soulignant que "cette nouvelle installation donne ainsi une dimension inédite à un hommage créé en 2021, en transformant une fresque statique en un espace dynamique capable de célébrer à la fois l'histoire et l'actualité de la moto".

La disparition de cet hommage intervient une semaine seulement après que l'Espagnol Marc Márquez a dépassé Valentino Rossi au nombre total de titres mondiaux. Dans un contexte marqué par la récente parution de l'autobiographie de l'Italien et par l'amertume qui persiste autour de l'incident entre les deux hommes à Sepang en 2015, la disparition de cette fresque ne manquera pas de faire réagir leurs supporters respectifs.

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