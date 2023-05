Combien de moteurs les pilotes ont-ils utilisés après 5 GP ?

Avec le Grand Prix de France s'est achevé le premier quart du championnat MotoGP. La saison, qui s'étendra jusque fin novembre, s'annonce comme la plus intense jamais disputée avec ses 20 manches et un nombre de courses doublé par la mise en place du format sprint chaque week-end.

Quelles sont les règles pour l'usage des moteurs en MotoGP ?

Pour couvrir l'ensemble du championnat, tous les pilotes ont droit à une base totale de sept moteurs. Si le calendrier officiel annoncé par la FIM avant le coup d'envoi du championnat prévoit 21 ou 22 manches, alors un huitième moteur est ajouté à l'allocation à partir du 19e Grand Prix. Cela devait bien être le cas cette année, avant l'annulation du GP du Kazakhstan qui était prévu en juillet, et le quota est donc de huit.

À noter que les cinq constructeurs sont au même niveau puisqu'Aprilia, dernière marque à avoir bénéficié de concessions au règlement, les a perdues cette année du fait de ses bons résultats récents.

Si un pilote est blessé et remplacé, son quota s'applique à celui qui assure l'intérim, une situation qui s'est donc vérifiée pour quatre cas durant cette première partie de la saison :

Marc Márquez, remplacé par Stefan Bradl à Austin et Iker Lecuona à Jerez ;

Enea Bastianini, remplacé par Michele Pirro à Austin et Danilo Petrucci au Mans ;

Pol Espargaró, remplacé par Jonas Folger depuis Austin ;

Miguel Oliveira, remplacé par Lorenzo Savadori au Mans.

Tous les inscrits n'ont toutefois pas couvert la même distance depuis le début du championnat, compte tenu du nombre de chutes, de blessures, et du fait que les pilotes convalescents n'ont pas toujours été remplacés. Ainsi, les quatre titulaires cités n'ont ni roulé ni été remplacés en Argentine. Ensuite, Bastianini n'a disputé qu'une partie du week-end de Jerez, et cela avait bien sûr déjà été le cas à Portimão quand il s'est blessé. Quant à la moto de Pol Espargaró, elle n'a pas roulé pendant les qualifications et courses de Portimão, puis en Argentine.

Maintenant que ce cadre est fixé, où en sont les pilotes dans leur quota de moteurs après cinq Grands Prix ?

2 moteurs pour les plus économes

Au Mans, neuf pilotes utilisaient encore exclusivement les deux moteurs scellés sur leurs motos lors du premier Grand Prix de la saison. Il s'agit des utilisateurs de KTM Brad Binder, Jack Miller et Augusto Fernández, de Luca Marini et Enea Bastianini sur Ducati, de Miguel Oliveira et Raúl Fernández sur Aprilia, et des pilotes officiels Honda Marc Márquez et Joan Mir.

3 moteurs en moyenne

Pour la majorité des pilotes, un troisième moteur a été sorti des cartons. Dans le cas de Pol Espargaró, lourdement accidenté au Portugal et remplacé à partir du GP des Amériques, c'est dès cette manche d'Austin qu'une nouvelle unité a été utilisée sur l'une de ses machines.

Fabio Quartararo (Yamaha) et les pilotes officiels Aprilia Aleix Espargaró et Maverick Viñales ont, eux, commencé à utiliser un troisième moteur à partir de Jerez. Beaucoup d'autres les ont ensuite imités au Mans, à l'occasion du cinquième Grand Prix de la saison : Pecco Bagnaia, Johann Zarco, Jorge Martín, Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio pour ce qui est du clan Ducati, et Álex Rins et Takaaki Nakagami chez Honda.

Un pilote à 4 moteurs

Un seul pilote a utilisé au moins une fois quatre moteurs. Il s'agit en l'occurrence de Franco Morbidelli, dont une des Yamaha a été équipée d'un nouveau bloc en Espagne, avant qu'une quatrième unité ne soit inaugurée en France. Ces quatre moteurs sont encore réglementairement utilisables.

Un seul moteur retiré, pour Bezzecchi

L'allocation de Marco Bezzecchi, en revanche, compte un moteur de moins que les autres pilotes. L'épaisse fumée qui s'échappait de sa Ducati pendant la deuxième séance d'essais du GP d'Espagne révélait bien un problème puisque le moteur impliqué a été retiré de son parc et remplacé à partir du lendemain.

Le quota de moteurs des pilotes MotoGP après 5 Grands Prix

Jaune : moteurs en cours d'utilisation

Vert : moteurs neufs restants

Rouge : moteurs retirés

Gris : 8e moteur débloqué au 19e Grand Prix

