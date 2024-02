"Peut-être trois configurations aéro différentes" sur l'Aprilia 2024

Les commentaires des pilotes Aprilia à l'issue des essais de Sepang ont été (presque) aussi variés que les packages aérodynamiques de la RS-GP vus en piste, le directeur technique Romano Albesiano ayant même fait une estimation approximative à "plus de 20 combinaisons". Si Maverick Viñales a tenu des propos plutôt alarmants en cherchant en vain toute la semaine à retrouver l'équilibre qu'il appréciait sur son prototype précédent, Massimo Rivola a rappelé à quel point un travail aussi colossal pouvait être perturbant pour le pilote, un temps d'adaptation étant nécessaire.

Estimant qu'Aprilia n'a fait "rien de spécial cette année" en termes de nombre de pièces proposées, le PDG d'Aprilia Racing a défendu ce développement massif : "De notre point de vue, nous apportons chaque année de nombreuses innovations. L'innovation fait partie de l'ADN d'Aprilia. Nous sommes assez enclins à continuer à innover. De là à dire si toutes ces innovations fonctionnent ou pas, c'est une autre histoire, car parfois, les chiffres, le CFD et la soufflerie disent quelque chose, mais quand on va en piste, les sensations des pilotes peuvent dire tout autre chose."

"Il est certain cependant que le domaine aérodynamique est l'un de ceux dont nous croyons qu'ils vont apporter de la performance. Sur notre moto, cela a été clair de 2019 à 2020, de 2020 à 2021… Chaque année, nous avons progressé et je crois que cette année représente encore un step, mais quand on fait un changement sur ce point, on donne au pilote une moto qui se comporte différemment, donc il faut un peu de temps pour s'y adapter."

"Nous avons apporté beaucoup de pièces, maintenant nous devons trouver la meilleure combinaison pour chaque pilote", poursuit le responsable italien. "C'est ce qui sera le plus important car, au final, c'est le pilote qui prend la piste donc il nous faut répondre au maximum à ses sensations. Vous verrez donc peut-être trois RS-GP 2024 avec trois configurations aérodynamiques différentes. C'est possible, nous sommes prêts à le faire. La route est encore longue pour vraiment bien comprendre cette moto."

Fernández devra peut-être attendre l'été

S'il parle de trois RS-GP 2024, c'est que Miguel Oliveira se trouve désormais sur un pied d'égalité avec les pilotes de l'équipe d'usine, preuve de liens étroits noués avec la nouvelle équipe satellite du groupe et aussi de la volonté de continuer à renforcer l'implication d'Aprilia d'année en année.

"Noale est une entreprise qui travaille dur. Chaque année, nous progressons. Devenir une équipe d'usine était déjà une grosse implication, prendre une équipe satellite l'année dernière en était une autre. Et cette année, avoir une équipe satellite avec ce type de moto, c'en est encore une autre. Comment nous nous en sortons ? Simplement, en travaillant dur et en essayant de résoudre les problèmes, de voir les opportunités au lieu des problèmes."

"C'est très important", juge Massimo Rivola au sujet de cette troisième RS-GP de la saison en cours qui va rejoindre la grille, "d'autant que ça n'est pas comme si la nouvelle moto représentait une seule spec. Nous avons beaucoup de combinaisons et ça va aider. Et quand Raúl aura lui aussi la moto de 2024, ça aidera, c'est certain. Plus on a de motos, plus on en tire de bénéfice parce qu'on a plus de données. C'est aussi une question de statistique par rapport aux informations qu'on génère et aux tendances qu'on observe."

Raúl Fernández, le coéquipier de Miguel Oliveira, doit lui aussi se voir fournir la nouvelle moto, mais face à l'ampleur de la tâche que cela représente pour les ateliers de Noale, il va devoir commencer le championnat avec le modèle 2023 avant qu'Aprilia puisse lui fournir la nouvelle spec. En revanche, alors que l'on évoque généralement une arrivée de la moto autour du GP d'Espagne, quatrième manche de la saison, Massimo Rivola prévient que le jeune Espagnol devra peut-être se montrer plus patient encore avant d'être mis au même niveau que ses collègues.

"Je ne sais pas, peut-être au milieu de la saison", répond le patron, interrogé sur la date d'arrivée de la RS-GP frappée du numéro 25. "Nous devons parler avec lui et prendre certaines choses en considération. Nous ne sommes autorisés à n'homologuer que deux configurations [aéro]. Normalement, nous apportons une homologation supplémentaire à la pause estivale, alors peut-être qu'il vaudrait mieux attendre celle-là, ou pas. Nous verrons."