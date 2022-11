Des consignes opposées données à Quartararo et Bagnaia

Charger le lecteur audio

L'un peut prendre autant de risques que nécessaire, l'autre doit à tout prix les éviter. On le sait, Fabio Quartararo est contraint à la victoire pour avoir une chance de titre au Grand Prix de Valence, tandis que Pecco Bagnaia peut se contenter de la 14e place pour devenir Champion du monde, et même d'un plus mauvais résultat si son rival ne s'impose pas. Maio Meregalli sait que l'équation est simple pour son pilote.

"Je pense qu'on a qu'une seule stratégie : essayer de gagner, de faire ce que l'on peut", a confié le patron de l'équipe Yamaha officielle au site du MotoGP. "Le rythme qu'il a montré au cours de ces deux journées a été très bon. C'est sûr que partir devant va nous aider. Ça ne sera pas facile de faire des changements sur la moto pour essayer de l'améliorer. Mais on va essayer."

Lire aussi : Les chances de titre de Bagnaia et Quartararo à Valence

Meregalli ne souhaite pourtant pas que Quartararo attaque sans retenue, ce qui pourrait trop entamer son capital pneumatique. Il faudra donc doser intelligemment la prise de risques, surtout en début d'épreuve : "Les deux ou trois premiers tours seront importants mais ici, la gestion du pneu arrière est vraiment importante. Je pense que finir avec un bon rythme sera un autre élément clé de cette course. Je m'attends à ce qu'il essaie au début, mais probablement sans prendre de trop gros risques. Après, il essaiera probablement de préserver le pneu, probablement jusqu'à la fin de course où il pourrait essayer d'attaquer."

Fort d'un avantage de 23 points au championnat, Pecco Bagnaia est dans une situation plus confortable sur le plan comptable, mais pas pour la gestion de la course. Être trop sur la retenue pourrait l'entraîner dans une spirale négative et Ducati lui demande de trouver le bon dosage entre l'agressivité nécessaire pour assurer des points et la prudence dont il a également besoin pour ne pas risquer la chute. Son départ en neuvième position ne lui facilitera pas la tâche, mais ce n'est pas ce qui inquiète chez les rouges.

"Naturellement, on espérait des qualifications légèrement meilleures mais on a vu à Sepang que partir un peu plus loin sur la grille n'était pas véritablement un obstacle pour lui", a rappelé Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati. "Je ne pense pas qu'on verra une course similaire parce que comme je l'ai dit, le plus important est d'être dans le top 10 à la fin. Après, ça dépendra du déroulement de la course."

Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia pendant les essais à Valence

"Heureusement, on a Jorge Martín et Jack Miller en première ligne donc c'est sûr que beaucoup de pilotes seront là pour finir l'année sur une bonne note, entre Martín, pour des raisons évidentes, Jack parce que c'est sa dernière course pour Ducati, Marc Márquez qui est devant son public... Il y a beaucoup de pilotes qui ont la motivation pour essayer de gagner et désolé de le dire, mais la seule chose que l'on n'aimerait pas avoir, c'est que Fabio gagne la course. Fabio a fait preuve d'un rythme incroyable ici donc comme d'habitude, il est fort, c'est un pilote fantastique et c'est pour ça qu'il est Champion du monde, mais on doit penser à Ducati et on verra ce qu'il se passera."

"Les pronostics sont en un sens en notre faveur mais comme je l'ai dit, la course est la course", a ajouté le dirigeant. "On a seulement besoin que Pecco soit prudent et qu'il voit juste le drapeau à damier à une position que je qualifierais d'acceptable."

Ducati espère une "tension positive" pour Bagnaia

Depuis le début du week-end, Pecco Bagnaia n'a pas caché ressentir une certaine pression, tout en espérant qu'elle sera plus faible en course que pendant les essais. À quelques heures d'un titre qui serait le premier d'un pilote italien sur une machine italienne depuis Giacomo Agostini avec MV Agusta il y a très exactement 50 ans, Ciabatti fait confiance à Bagnaia pour trouver le bon équilibre.

"Je pense qu'il ressent une certaine tension, ce qui est normal. Il est très proche de quelque chose incroyablement important pour un pilote, également incroyablement important pour Ducati. C'est sûr qu'il y aura une certaine tension. J'espère que ce sera une tension positive. En un sens, je dirais que c'est presque plus facile pour Fabio parce qu'il doit faire de son mieux et c'est tout. Du côté de Pecco, il faut plus étudier différentes options et essayer d'éviter tous les risques potentiels, mais je pense qu'il va gérer ça. Pecco est en mesure de se concentrer et de faire les bonnes choses. On espère que ça va encore se produire [ce dimanche]."

Pecco Bagnaia

Les consignes d'équipe ont beaucoup animé les débats ces dernières semaines et Ducati a toujours nié en avoir donné, la seule demande faite aux pilotes étant de ne pas s'accrocher. Cette instruction reste naturellement de mise et la seule volonté est désormais de ne pas voir Fabio Quartararo franchir la ligne d'arrivée en vainqueur.

"N'importe quel pilote peut gagner, si ce n'est Quartararo, et on sera mathématiquement Champions du monde", a insisté Ciabatti. "Si c'est un pilote Ducati, évidemment ça sera mieux pour Ducati. Enea [Bastianni] n'a pas une très bonne position sur la grille mais comme d'habitude, il est capable de revenir très fort en fin de course. Il se bat encore pour la troisième place du championnat avec Aleix Espargaró donc je pense que les pilotes seront libres de faire ce qu'ils veulent, sauf ce que l'on a dit : on ne veut qu'aucun pilote Ducati élimine un autre pilote Ducati, mais ça a été la même chose toute la saison."

Du côté de Yamaha, on compte sur la prudence des rivaux de Quartararo pour ne pas le faire chuter. "Jack, Marc, Martín... Il y a beaucoup de prétendants, ça ne sera pas facile pour lui", a confirmé Meregalli. "En un sens, je suis heureux qu'en sachant ce qu'il joue, ils essaient de ne pas trop l'attaquer. C'est tout."