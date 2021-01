La convalescence de Márquez est "satisfaisante" selon Honda

Touché par une fracture au bras après une chute à Jerez, lors de la première course de la saison 2020 au mois de juillet, Marc Márquez a souffert de complications qui ont nécessité une troisième intervention chirurgicale, longue de huit heures, au début du mois de décembre. Hospitalisé durant une dizaine de jours, le pilote Repsol Honda suit un traitement antibiotique en raison d'une infection et son équipe a annoncé que sa convalescence se déroulait comme prévu, à la suite d'un examen pratiqué ce jeudi.

"Marc Márquez s'est rendu aujourd'hui à l'hôpital Ruber International pour un examen médical", annonce Honda dans un communiqué. "L'octuple Champion du monde a passé la visite des six semaines après l'intervention pratiquée le 3 décembre pour une pseudarthrose infectée sur l'humérus droit. Une évolution clinique et radiographique satisfaisante pour ce délai a été confirmée. Le patient poursuit le traitement antibiotique et le programme de rééducation adapté à sa situation clinique."

Honda n'a toujours pas indiqué si son pilote sera apte à prendre part aux tests de Losail et aux premières courses de la saison, au mois de mars. Des rumeurs évoquent une convalescence pouvant nécessiter une durée de six mois et sur les dernières photos partagées par le Catalan sur les réseaux sociaux, on le voit porter une attelle au bras droit.

Si Márquez est contraint de manquer le début de saison, Andrea Dovizioso, qui a décidé de prendre une année sabbatique en 2021, est régulièrement présenté comme un possible remplaçant. Le pilote italien n'a pas eu de discussions avec Honda et il a confié à la Gazzetta dello Sport qu'il préfèrait "voir ce qu'ils [lui] proposent, s'ils le font", sans préciser s'il avait la volonté d'assurer l'intérim. En 2020, Stefan Bradl, pilote d'essais de Honda, était aligné sur la moto de Márquez, la firme japonaise se décidant course après course, dans l'incertitude autour de la durée de l'absence de son champion.