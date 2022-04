Un convoi spécial apportera le matériel à Termas de Río Hondo

Charger le lecteur audio

La Dorna doit gérer un véritable casse-tête logistique pour que les essais du Grand Prix d'Argentine puissent débuter samedi. Deux avions-cargos transportant le matériel des équipes ont rencontré des problèmes techniques au cours des derniers jours et le dernier n'arrivera que ce vendredi sur le sol argentin.

Après être parti de Lombok, île où s'est déroulé le GP d'Indonésie, ce Boeing 747 a été immobilisé à Mombasa, au Kenya, pour des réparations. Il a quitté le pays ce vendredi et fait deux escales techniques à Lagos, au Nigeria, puis à Santiago, au Brésil, d'où il doit repartir pour Tucumán, dans le pays où se disputera le Grand Prix mais encore à une centaine de kilomètres du circuit de Termas de Río Hondo.

Le promoteur du championnat, la Dorna, a modifié à deux reprises les horaires du week-end et le programme prévoit maintenant deux séances d'essais, qui débuteront à la mi-journée samedi, avant les qualifications. En parallèle, toute la logistique a été renforcée pour que le matériel arrive dans les temps.

L'appareil contenant le matériel devrait se poser en Argentine à 21h00 (02h00 en France) à l'aéroport Benjamín Matienzo à San Miguel de Tucumán, et 96 kilomètres resteront à boucler pour atteindre le circuit. Dix camions attendront sur place pour acheminer les pièces au plus vite vers la piste, où sept chariots élévateurs les déchargeront afin que chaque équipe reçoive les pièces dont elle a besoin.

Certains garages restent vides à Termas de Río Hondo

Le travail ne fera que commencer pour elles, une douzaine d'heures de préparation étant nécessaires pour qu'elles soient toutes aptes à envoyer leurs motos en piste. La Dorna, en charge du fret, a précisé que les essais ne débuteront que quand tous les pilotes seront en mesure de rouler.

Gresini et VR46 n'ont pas reçu la moindre pièce mais les équipes Ducati, Yamaha, RNF, KTM, Tech3 et Suzuki, ainsi que Michelin et des teams engagés en Moto2 et Moto3, attendent aussi une partie de leur matériel. Ce délai fait un chanceux, Takaaki Nakagami. Testé positif en début de semaine et initialement forfait pour le GP d'Argentine, le pilote LCR est maintenant négatif et fait le déplacement pour rouler dès samedi à Termas de Río Hondo.