Course - Bagnaia fait craquer Martín et contient Márquez !

Pecco Bagnaia s'est totalement relancé dans la course au titre à Jerez. L'Italien a d'abord mis la pression sur Jorge Martín, parti à la faute, puis a contenu les assauts de Marc Márquez pour s'offrir sa deuxième victoire de la saison.

Alors que la piste était encore légèrement humide lors du warm-up, elle était parfaitement sèche avant cette course longue de 25 tours. Les choix de pneus ont été simples, tous les pilotes optant pour le medium à l'avant comme à l'arrière, à l'exception de Stefan Bradl, l'un des trois pilotes engagés en wild-card, qui a pris le tendre à l'avant.

Márquez était en pole devant Marco Bezzecchi et Martín, tandis que Bagnaia n'était que septième. Le poleman a facilement conservé la tête au départ, devant Martín, Bezzecchi et Bagnaia, déterminé à vite remonter : le champion en titre a réalisé un sublime freinage, qui lui a permis de doubler Bezzecchi et Martín en une seule manœuvre, par l'extérieur.

À la fin du premier tour, Bagnaia a réussi à dépasser Márquez au dernier virage... et l'Espagnol a voulu répliquer au freinage suivant, en vain, puisqu'il a finalement perdu une place au profit de Martín.

Derrière eux, Bezzecchi devançait Álex Márquez, Brad Binder, Miguel Oliveira et Jack Miller. Enea Bastianini et Fabio Di Giannantonio complétaient un top 10 dont Pedro Acosta était exclu, un mauvais départ l'ayant fait dégringoler en 18e position, entre Johann Zarco et Fabio Quartararo. Acosta et Zarco ont eu un contact lors du premier tour, et une enquête a été lancée, mais n'a mené à aucune sanction.

À la fin du deuxième tour, Bagnaia a ouvert sa trajectoire au dernier virage, ce qui a permis à Martín et Márquez de le doubler, mais le pilote officiel Ducati a immédiatement pu repasser devant le représentant de Gresini. Bezzecchi a pu rester au contact des trois leaders et l'a même doublé à la fin du quatrième tour.

Martín à la faute

Devant, Bagnaia est resté dans la roue de Martín, tandis que les deux leaders ont creusé un écart sur le duo Bezzecchi-Márquez. On imaginait un duel se dessiner mais au 11e tour, Martín a chuté au virage 6 et sa course s'est arrêtée là.

Derrière eux, Márquez s'est fait pressant derrière Bezzecchi, profitant d'une erreur de l'Italien pour recoller, avant de le doubler au 14e tour. Son retard sur Bagnaia était alors d'une seconde. Lentement mais sûrement, il a refait son retard, pour recoller à quatre dixièmes à six tours du tour, avant de lui reprendre deux dixièmes en un seul virage.

Márquez passe à l'attaque... mais Bagnaia résiste

Un tour plus tard, Márquez doublé Bagnaia au virage 9 mais l'Italien a pu reprendre l'avantage, au prix d'une manœuvre musclée, avec un contact. Márquez a tenté le même dépassement dans la boucle suivante et Bagnaia a une nouvelle fois pu répliquer.

L'homme fort des deux dernières saisons a pu se donner un peu plus d'air dans les trois derniers tours pour s'offrir un important succès, qui lui permet de remonter à la deuxième place du championnat, à 17 points de Martín. Márquez a vu l'arrivée en deuxième position et s'est offert son premier podium en course principale avec la Ducati.

Marco Bezzecchi a pris la troisième place, après une fin de course en solitaire, devant Álex Márquez et Enea Bastianini, qui a réalisé plusieurs dépassements tout au long de l'épreuve, dont un sur Brad Binder dans le tour dernier tour. Fabio Di Giannantonio s'est classé au septième rang devant Miguel Oliveira, sorti vainqueur d'un duel avec Maverick Viñales. Après son départ difficile, Pedro Acosta a pu remonter en dixième position, ce qui fait de lui le seul pilote à avoir marqué des points dans toutes les courses cette année.

Fabio Quartararo a dû se contenter du point de la 15e place, deux positions derrière son coéquipier Álex Rins. Plusieurs pilotes manquaient à l'appel à l'arrivée. Johann Zarco se battait pour un point quand il a été fauché par Aleix Espargaró, tombé en voulant l'attaquer. Miller a dégringolé au 14e rang après les deux tiers de la course, avant d'être lui aussi percuté par Franco Morbidelli. Ils ont fini à terre et ont abandonné. Les deux incidents sont sous enquête. Dani Pedrosa était 12e en début d'épreuve, avant de chuter au quatrième tour. Lorenzo Savadori est de son côté rentré à son garage pour abandonner.

Augusto Fernández a lui aussi renoncé. Le pilote Tech3 a dans un premier temps reçu un double long-lap pour s'être mal positionné sur la grille de départ mais il ne s'est pas acquitté de sa pénalité, et a ensuite reçu l'instruction d'un passage par la voie des stands, donc à vitesse limitée. Il était distancé quand il a abandonné.

GP d'Espagne - Course MotoGP