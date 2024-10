Course - Bagnaia dompte la pluie et résiste à Márquez et Martín !

Qu'y a-t-il de pire pour un pilote que de voir arriver la pluie au matin de la course ? On imagine à quel point la tension a grimpé lorsque les premiers du championnat ont découvert le Chang International Circuit sous l'averse, en tout début de journée. Pour Jorge Martín, celle-ci s'est calmée grâce au warm-up, dont il est sorti enthousiaste, alors que Pecco Bagnaia n'a pas apprécié les réglages testés dans cette courte séance sur piste humide, au point de se présenter au départ de la course avec un autre setting, qu'il n'a pas pu évaluer.

La pluie, qu'on annonçait potentiellement très forte pour la matinée, n'a finalement que peu perturbé les courses Moto3, puis Moto2, en dépit d'un drapeau rouge exposé à deux tours de l'arrivée dans la catégorie intermédiaire et validant le titre d'Ai Ogura. Mais à 15h heure locale, quand les 22 MotoGP ont pris place sur la grille, elles étaient équipées de pneus rainurés. Nul ne savait toutefois à quoi s'attendre : on pouvait tout aussi bien craindre que la pluie, continue mais légère, se transforme en déluge comme une course flag-to-flag et donc incertaine.

Lire aussi : Moto2 Ai Ogura arrivera en MotoGP avec le titre Moto2 en poche

Au départ, Jorge Martín a réussi son coup et pris les commandes. C'est Fabio Quartararo, parti sixième, qui est entré dans le premier virage en deuxième avant de se faire avaler par Pecco Bagnaia, Marc Márquez et Pedro Acosta à l'accélération. Bagnaia a tenté de reprendre immédiatement Martín, en vain, l'Espagnol résistant jusqu'à l'extrême pour se maintenir en tête.

Pour cette première course pluvieuse de l'année, les premiers instants ont livré un scénario confus et mouvementé, avec certains des pilotes les plus en vue qui ont perdu très gros, à l'image d'Enea Bastianini qui a reculé de dix places dans le premier tour et de Marco Bezzecchi qui en a perdu 11, tous deux en difficulté à la sortie du premier virage. D'autres, au contraire, ont tiré leur épingle du jeu, comme Brad Binder qui a gagné sept places. Johann Zarco a pour sa part bouclé le premier tour dans le top 10, mais dès le troisième tour, il avait dégringolé au 17e rang.

Bezzecchi est parti à la faute dans le quatrième tour alors qu'il était 13e. Quartararo, quant à lui, occupait la cinquième place derrière Binder quand il est tombé à son tour, victime d'un contact en se faisant attaquer par Franco Morbidelli dans le cinquième tour. L'Italien a immédiatement été sanctionné d'une pénalité long-lap.

VIDÉO - Le bon départ et la chute de Fabio Quartararo à Buriram

Dans ce même cinquième tour, Martín, qui avait pris deux dixièmes d'avance, a tiré large et ouvert la porte à Bagnaia et Márquez. Au bout de quelques minutes à peine, cette course avait donc déjà été marquée par de grands bouleversements et, à en juger par le numéro d'équilibriste que réalisaient certains pilotes, elle n'avait pas encore livré toutes ses surprises. Jack Miller, par exemple, s'était faufilé jusqu'à la quatrième place en profitant notamment d'une ruade de son coéquipier, Brad Binder, qui a légèrement reculé, et il affichait un rythme dont il n'avait assurément pas à rougir.

Mais les chutes se sont enchaînées d'un bout à l'autre du peloton. Morbidelli, qui s'était rapidement acquitté de sa pénalité, occupait la huitième place quand il est tombé, dans le huitième tour. Bastianini avait quant à lui réussi à remonter à la sixième place, mais a chuté lui aussi.

Devant, le trio de tête s'était détaché, sans que la messe soit dite. Les plus attentifs auront noté que Marc Márquez avait annoncé samedi n'avoir aucune chance de victoire, sauf en cas de pluie… Il n'a donc pas été surprenant de le voir attaquer Bagnaia dans le dixième tour, en vain cependant. Pendant ce temps, Martín signait le meilleur temps de la course et semblait se rapprocher, avant de se louper à nouveau.

Márquez part à la faute

À la mi-course, Márquez a retenté sa chance, à nouveau sans réussite. Et à force de chercher l'ouverture, l'Espagnol a fini par chuter, sa roue avant se dérobant au freinage du virage 8 sans lui laisser la possibilité de se rattraper bien qu'il ait pu remonter en selle pour tenter d'accrocher quelques points malgré tout.

Voilà qui changeait la donne une nouvelle fois, car Martín remontait à une deuxième place qui l'intéresse tout particulièrement et Bagnaia, dans le même temps, bénéficiait à présent de plus de deux secondes et demie de marge. Personne n'allait plus pouvoir le stopper et l'Italien a rallié l'arrivée avec près de trois secondes d'avance sur Martín pour valider une victoire qui lui permet de reprendre cinq points à son rival, alors que le team officiel Ducati est assuré du titre des équipes.

Derrière, la course s'était quelque peu stabilisée et certains pilotes ont alors émergé par leur performance sur une piste qui restait très délicate à maîtriser. Johann Zarco s'est ainsi fait remarquer, ce qui lui a permis de réintégrer le top 10 à six tours de l'arrivée, de même que Fabio Di Giannantonio, impliqué dans la dernière grosse bagarre.

Celle-ci s'est jouée derrière les deux candidats au titre, avec des attaques nourries. Binder apparaissait en effet en difficulté depuis un moment quand Acosta a fini par trouver l'ouverture et lui chiper la quatrième position. Alors que la troisième place semblait solidement tenue par Miller, l'Espagnol a poursuivi sa marche en avant et a arraché le trophée à l'Australien. Les deux officiels KTM se sont également trouvés sous la menace de Di Giannantonio, qui s'est fait un plaisir de les dépasser à son tour pour finir son dernier Grand Prix de l'année à une très belle quatrième place.

Plus distancé, mais régulier tout au long de cette course, Maverick Viñales a décroché la septième position. Johann Zarco a quant à lui vu sa remontée le mener jusqu'au huitième rang, devant Aleix Espargaró et les frères Márquez. Le #93 a été pénalisé pour avoir heurté Joan Mir en le dépassant en queue de peloton et a dû rendre une position. Avec 16 pilotes à l'arrivée, le seul qui manque finalement les points est Fabio Quartararo, reparti après sa chute comme bon nombre de ses compagnons d'infortune.

À noter encore la double chute de Lorenzo Savadori, le pilote Aprilia qui réalise des évaluations grandeur nature pour 2025 en remplaçant Miguel Oliveira, blessé, chez Trackhouse Racing. Raúl Fernández, titulaire de cette même équipe, est lui aussi parti à la faute, de même qu'Álex Rins (Yamaha) et Augusto Fernández (Tech3) en fin de course.

GP de Thaïlande MotoGP