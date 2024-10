La pluie vient perturber la journée de course en Thaïlande

Après un début de week-end vécu sous un soleil écrasant, la dernière journée du Grand Prix de Thaïlande MotoGP s'est ouverte sous la pluie. C'est même une pluie torrentielle qui a frappé le Chang International Circuit en tout début de matinée, quelques heures avant le warm-up de la catégorie reine.

Cette dernière séance d'essais précédant la course principale s'est déroulée sur une piste séchante, mais avec des motos néanmoins équipées de pneus rainurés. Les pilotes ont livré des chronos environ dix secondes plus lents que ceux réalisés ces deux derniers jours sur le sec, où de nouveaux records ont été établis avec notamment la pole position de Pecco Bagnaia en 1'28"700.

Dans cette courte séance de 20 minutes, c'est Marc Márquez qui s'est montré le plus rapide, auteur d'un temps de référence de 1'39"056. Le pilote Gresini a placé sa Ducati devant celle de Jorge Martín et la Honda de Luca Marini, avec Bagnaia neuvième à une seconde du leader sur la feuille des temps.

Mais ce qui intéresse tout le monde à présent, ce sont les conditions dans lesquelles se déroulera la course dans quatre heures. Et les prévisions n'augurent rien de bon car le ciel reste lourd et le risque de pluie important. On annonce en effet une possibilité élevée de nouvelles averses entre 11h et 13h, puis un risque d'orage à prendre sérieusement en considération pour la suite de l'après-midi. Rappelons que la course MotoGP doit s'élancer à 15h heure locale (9h en France).

Alors que le championnat a encore évolué en faveur du leader Jorge Martín avec les deux points de plus que l'Espagnol a pris sur Pecco Bagnaia, son principal opposant, lors de la course sprint disputée samedi et remportée par Enea Bastianini, faut-il croire à présent que la météo pourrait venir à son tour peser dans la course au titre ? Martín, qui sait qu'il peut être assuré du sacre en terminant chacune des courses restantes à la deuxième place, aimerait certainement pouvoir compter sur des perspectives plus stables, mais la Thaïlande a déjà prouvé par le passé pouvoir être sujette à de très fortes perturbations météo...

GP de Thaïlande MotoGP - Warm-up