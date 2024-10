Sprint - Bastianini s'impose devant les duellistes Martín-Bagnaia

Pecco Bagnaia a pris un avantage non négligeable ce matin en décrochant la pole position du GP de Thaïlande, alors que ses deux plus gros opposants du week-end, Jorge Martín et Marc Márquez sont tombés. Ceux-ci ont beau s'être malgré tout positionnés dans le top 5, chacun savait au moment de prendre place sur la grille de départ que rouler avec de l'air frais pourrait se révéler déterminant ici.

Martín avait donc établi une stratégie et il a tout tenté pour l'appliquer au départ des 13 tours de la course sprint, en bondissant pour chercher à prendre l'avantage sur Bagnaia avec un freinage très tardif dans le premier virage. Les deux hommes y ont perdu en réalité, se gênant au point que Martín est passé hors piste. Cela a permis à Enea Bastianini, parti deuxième, de prendre les commandes, suivi par Marc Márquez.

Rapidement, Pedro Acosta a lui aussi pris l'avantage sur Martín, pour le faire reculer à la cinquième place alors que Bagnaia parvenait à repasser devant Márquez et à partir en chasse de Bastianini. Une trajectoire élargie d'Acosta a ensuite ouvert la porte de la quatrième place à Martín, avant la chute du pilote Tech3 dans le quatrième tour.

Dans la foulée, le pilote Pramac a dépassé Márquez, reprenant encore une poignée de points. Revenu dans l'échappement de Bagnaia, il pouvait espérer faire mieux encore dans les neuf tours restants. Bastianini, lui, avait trouvé la clé pour se mettre à l'abri de cette lutte qui s'annonçait, grâce à quelques dixièmes d'avance pris dès le premier tour et qui se sont vite transformés en une seconde de marge sur le trio infernal qui l'avait pris en chasse.

Martín ne voulait pas en rester là et, à mi-parcours, il a porté une attaque réussie sur Bagnaia pour lui prendre la deuxième place, non sans passer hors piste à la sortie du virage néanmoins. L'Espagnol avait déjà flirté avec la règle des limites de piste en début de course, mais, à ce stade, c'est lui qui avait l'avantage face à celui qu'il devançait de 20 points au championnat.

La marge n'est toutefois que de trois dépassements permis lors d'un sprint, alors lorsque l'Espagnol, secoué par sa Ducati, a une nouvelle fois posé ses roues dans la partie verte à cinq tours de l'arrivée, le stand Pramac Racing s'est crispé.

Aucune pénalité long-lap n'est cependant venue contrecarrer les plans de Martín, qui a bel et bien réussi à passer sous le drapeau à damier avec cette deuxième place et, en poche, deux points de plus que Bagnaia.

Bastianini, inatteignable, a remporté son deuxième sprint de la saison pour lui-même marquer de précieux points face à son propre adversaire, Marc Márquez, qui s'est fait semer dans la seconde partie de l'épreuve pour terminer à 5"4.

Huit Ducati aux huit premières places

Derrière le quatuor qui a dicté sa loi lors de ce sprint, la place de meilleur des autres a très vite été occupée par Álex Márquez. Brad Binder, parti 13e, s'est rapidement hissé au sixième rang, suivi par Franco Morbidelli et les Ducati VR46 de Fabio Di Giannantonio et Marco Bezzecchi.

Ce groupe, dans lequel se jouaient les derniers points de ce sprint, allait livrer une bagarre nourrie durant plusieurs tours. Et à la fin, ce sont les Ducati qui gagnent ! Elles ont tout bonnement verrouillé les huit premières places sous le drapeau à damier, repoussant Binder et sa KTM à la neuvième position, celle du dernier point en jeu. En d'autres termes, personne n'a réussi à battre les Ducati dans cette course... et ce alors qu'il y a moins d'une semaine, la marque s'offrait son premier sextuplé en course principale en Australie.

Déséquilibré au départ de la course, Fabio Quartararo a vite rétrogradé de neuf places après son excellente qualification en deuxième ligne. Sorti de la zone des points, le pilote Yamaha s'est retrouvé devant la Honda de Johann Zarco. Les deux Français ont toutefois réussi à mener des bagarres avec réussite et à remonter peu à peu dans la hiérarchie, mais cela s'est arrêté au dixième rang pour Quartararo et au 12e pour Zarco.

GP de Thaïlande MotoGP - Course sprint